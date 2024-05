Harry Styles y Taylor Russell terminaron tras menos de un año de relación

Menos de un año de duración tuvo la relación amorosa entre el cantante Harry Styles y Taylor Russel, quienes a pesar de haber hecho todo lo posible por mantener su noviazgo fuera de los reflectores dejaron a sus fans con la boca abierta uniéndose a un amplio grupo de celebridades que se separan.

Los primeros rumores de que ambos estaban muy enamorados salieron a la luz en junio de 2023, cuando el excantante de One Direction fue visto tomado de la mano de su novia, la estrella de Lost in Space.

Sin embargo, la prensa local confirmó que la ruptura de ambos famosos fue contundente y que quizá estaba probando a ver si la relación era lo realmente fuerte como para continuar juntos, razón por la cual se mantenían fuera del alcance de los paparazzi.

En el caso de Taylor, ella misma había confirmado que no quería hablar de la relación y que para hacerlo tendría que tener presión sobre ella porque es muy reservada: "Nunca voy a expresar voluntariamente todos mis sentimientos. Soy alguien que, de manera molesta y complicada, necesita que me pregunten y me quiten cosas para hablar de ello", dijo a The Face en una entrevista de agosto de 2023, poco después de que ella y Harry fueran vistos tomados de la mano en Londres.

Del mismo modo, el artista quería mantenerlo bajo su control y no darle comidilla a la prensa internacional con especulaciones, por lo que para revelar detalles de la relación esperaba a que alguien de su confianza en los medios se lo preguntara: "Pero incluso entonces, pienso: 'Lo siento, ¿es esto demasiado? ¿Es demasiado?' Así que necesito un socio que haga eso, o de lo contrario nunca funcionará".

A pesar de que no duró lo suficiente para florecer, la mujer ya había revelado que podía pasar cualquier cosa entre los dos: "El impuesto sobre una relación real es la realidad de que te lastimarás, sufrirás dolor, algo se perderá en algún momento y eso está bien. Vale la pena".