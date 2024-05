Bella Hadid se presenta en Cannes con el pecho completamente al descubierto

La supermodelo Bella Hadid no dejó nada a la imaginación en el Festival de Cine de Cannes, cuando llegó a la ceremonia luciendo un espectacular vestido que llamó la atención porque dejaba ver sus pezones.

Se trataba de un vestido desnudo completamente transparente que llevó puesto para el estreno de The Apprentice el 20 de mayo. Su vestuario fue diseñado por Saint Laurent y lanzado en su desfile otoño/invierno 2024.

Adicionalmente, llevó un escote pronunciado y su corpiño anudado resaltando sus curvas y la elegancia de su cuerpo. El vestido era color café claro con tacones marrones peep-toe y sus aretes decorados con diamantes de Chopard, maquillaje glamuroso, rizos sueltos al mejor estilo pin-up´y una raya lateral profunda.

A sus 27 años y muy a pesar de seguir imponiendo un estándar de belleza, la mujer ha confesado que sus objetivos ya no son el modelaje: "Después de 10 años de modelaje me di cuenta de que estaba poniendo tanta energía, amor y esfuerzo en algo que, a la larga, no necesariamente me lo devolvía”, reveló.

Y añadió que su pasión y prioridad ahora es la perfumería, a la que le atribuyó una importante herencia y costumbre familiar que enmarcó su personalidad.

"Al crecer en una familia árabe, los perfumes y los aromas eran casi un rasgo de la personalidad. Todavía recuerdo la forma en que olían mis abuelos cuando entraban en una habitación. Mi tío Mahmoud hacía sus propios aceites esenciales en los años 70: aromas amaderados y con olor a tabaco. Era algo que ya me apasionaba muchísimo y ya no quería quedármelo para mí", reveló.

Bella Hadid, cuyo nombre completo es Isabella Khair Hadid, nació el 9 de octubre de 1996 en Washington, D.C., Estados Unidos. Es hija del promotor inmobiliario Mohamed Hadid y de la exmodelo y personalidad de televisión Yolanda Hadid (anteriormente Yolanda Foster).

Su padre, Mohamed Hadid, es de origen palestino, y su madre, Yolanda Hadid, es de origen neerlandés. Bella tiene una hermana mayor, Gigi Hadid, que también es una modelo famosa, y un hermano menor, Anwar Hadid, que también trabaja como modelo. Bella y sus hermanos crecieron en Santa Bárbara, California.

Bella Hadid ha logrado una exitosa carrera en el mundo del modelaje, siendo una de las modelos más reconocidas y demandadas de su generación, desfilando para importantes casas de moda y apareciendo en numerosas portadas de revistas internacionales.