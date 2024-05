Mujer alquila un apartamento con vista al mar y cuando llega descubre que era un banner en la pared

El curioso caso de una mujer que alquiló un apartamento en un hotel de Italia en el que en las fotos le permitía observar una prometedora vista del mar, desde el que incluso se alcanzaban a observar los barcos resultó ser todo un fraude.

La mujer viajó para tener un descanso y experiencia placenteros en el país de la pizza. Por lo que para aumentar sus expectativas decidió alquilar un apartamento que tenía un balcón que colindaba con el azul del mar perdiéndose en el horizonte con el azul del cielo.

Sin embargo, ella descubrió una escena que parecía parte de una película de comedia, pues cuando se asomó por dicho balcón notó que no era el mar lo que veía sino un cartel o poster gigante con la vista marítima impresa y que estaba pegado en el muro del frente

La joven reaccionó con risas a lo que ella consideró un chiste. Sin embargo, no dudó en mencionar: “Me siento estafada chicos, nunca nadie me engañó de esta manera”, cuando tomó imágenes del lugar y las compartió a través de las redes sociales, en donde rápidamente se viralizaron. "Ni mi ex mintió tanto", "por un momento me lo creí" o "a ver, vista al mar es", “Lo bueno es que siempre que mires, aunque esté nublado, verás las vistas despejadas”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.

Para evitar un engaño al alquilar un apartamento con vista al mar es importante consultar mapas y herramientas en línea utilizando Google Maps o similares para confirmar la ubicación y la vista.

Si al rentar un lugar para vacaciones con la promesa de una vista al mar y al llegar no la tiene, se pueden tomar las siguientes acciones legales: