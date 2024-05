Jeremy Renner tuvo 14 fracturas y se le salió el globo ocular durante el accidente con un quitanieves

El actor Jeremy Renner relató durante una entrevista a The Tonight Show de Jimmy Fallon que tuvo un total de 38 huesos rotos en el accidente que por poco le hace perder la vida, con lo que dejó al público y al presentador sorprendidos al detallar todas las lesiones y el grave estado de salud de que se recuperó.

Listo para regresar a su protagónico de “Mayor of Kingstown”, que entra ya en su tercera temporada que se estrenará el próximo 6 de junio, el actor manifestó durante el programa lo que atravesó y cómo es que a pesar del accidente es un milagro viviente.

Cabe recordar que el accidente que sufrió fue derivado de un intento por rescatar a su sobrino de un quitanieves. El elemento, que era un PistenBully de 6,300 kilos, lo aplastó parcialmente el día de Año Nuevo en 2023, por ende, ya es considerado un verdadero superhéroe no solo por su familia sino por sus seguidores.

El actor dijo que tuvo 14 fracturas en las costillas “Y ya sabes, veía mi ojo con mi otro ojo porque mi globo ocular estaba salido. No sabía que tenía un pulmón reventado y todas esas otras cosas sucediendo, pero simplemente tenía que respirar. Si no hubiera respirado, me habría ido”, reveló.

Manifestó que fue gracias a la persistencia médica por realizarle todas las cirugías necesarias de una forma minuciosa y a sus ganas de vivir que él puede estar hoy vivo: “Estás siendo puesto a prueba hasta tus límites, tus límites físicos, tus límites espirituales, tus límites emocionales. Es como si no tuviera un mal día por el resto de mi vida. Es imposible, ¿verdad? Ahí está ese regalo”, añadió.

Renner volvió a grabaciones y no dejó de lado darle el agradecimiento por el apoyo a su familia, allegados y seguidores: “Fue maravillosamente sanador. Toda mi recuperación ha consistido en que cuanto mejor estuve, mejores se volvieron todos los demás. Tengo una familia gigante, tengo una hija de 10 años a la que habría decepcionado y realmente arruinado la vida de muchas personas si hubiera fallecido”, puntualizó.