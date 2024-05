Ben Affleck visto cenando solo en Los Ángeles mientras JLo deslumbra con su nueva película

En medio de los rumores de crisis y/o ruptura que rodean al matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck, se conoció que el actor asistió solo a una cena en Los Ángeles. Esto avivó aún más la teoría de que la pareja no está compartiendo los momentos más relevantes de sus profesiones.

El actor fue visto solo el 21 de mayo en Giorgio Baldi en Santa Mónica, California, mientras que su esposa estaba en Ciudad de México promocionando ‘Atlas’ su nueva película en Netflix.

El matrimonio que en el 2022 sacudió a la farándula, luego de que la artista y el actor se reconciliaran tras su ruptura en el pasado prometía tener un comienzo exitoso para ambos, pues esta vez el compromiso de pasar la vida juntos se había hecho realidad.

Aun así, las pistas y señales de que no están en su mejor momento cada vez pesan más, muy a pesar de que se les ha visto juntos ocasionalmente, lo que, según la interpretación de los seguidores de la pareja, simplemente se ha tratado de una estrategia para que no se escudriñe más en la situación.

Cabe acotar que en el pasado justamente esa fue la causa de la ruptura. El actor dijo que quiso mantener las cosas íntimas entre ellos dos, pero que la presión de la prensa internacional no ayudó en la operación, por lo que decidieron dar el paso al costado.

"Cuando Jen y yo rompimos, el catalizador fue esta enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada. Al principio tenía un sentido muy firme de los límites con la prensa, mientras que no creo que Jen se opusiera a ello como lo hice yo", dijo Ben en el documental de Jennifer The Greatest Love Story Never Told.

"Somos sólo dos personas con enfoques diferentes. Siempre sentí que las cosas que son privadas son sagradas y especiales porque en parte son privadas. Entonces, esto fue una especie de ajuste para mí", dijo el actor.