Hija del actor Héctor Parra, acusado de violación, afirma que ella y su padre han sido víctimas de brujería

El actor mexicano, Héctor Parra, quien entre otros cargos ha sido acusado de abusar de una de sus hijas estaría sufriendo brujería, así lo informó su otra hija Daniela Parra.

La joven detalló que en su casa y en su negocio de tamales ha encontrado elementos que la han llevado a creer firmemente que ella y su padre han sido víctimas de brujería. “Hemos encontrado bolsas negras con tierra que nos han dicho que es tierra de panteón y cosas como echadas a perder. Llegar a esos extremos para que se les haga ‘justicia’, lo que quieran, ya es demasiado”, dijo Daniela.

La joven ha sido expuesta en medios de comunicación luego de que planteara públicamente su postura de defender a su padre frente a las acusaciones de la otra hija de Héctor Parra. Aun así, firme en que él es inocente, considera que la fe en Dios es más fuerte para eliminar todo el mal que le estén deseando en su contra incluyendo la brujería.

Una de sus detractoras ha sido Edith Adler, tía de Ginny Hoffman, quien ha dicho que Daniela sufre el síndrome de Estocolmo y que por eso defiende a su padre, quien cumple una condena de 13 años por el abuso de su hija Alexa.

“Sí, Danielita, yo sé la verdad y tú también la sabes. Me das lástima porque estás padeciendo del Síndrome de Estocolmo”, dijo Edith en un video que después de subirlo eliminó de sus plataformas digitales.

“Ah, que no se calle, que lo diga. Si dice que yo sé cosas, que las diga, para que todos sepamos de qué habla, porque yo no sé de qué cosas está hablando ¿Por qué siguen? No lo entiendo. Es mi lucha, y si yo quiero seguir luchando para ver a mi papá afuera, pues ya será mi problema. Ahora me toca a mí, que me dejen hacer las cosas”, dijo Daniela.