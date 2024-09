Alejandro Estrada reveló lo que sintió al confrontar a Nataly Umaña tras su romance con Miguel Melfi en La Casa de los Famosos

En el panorama del entretenimiento colombiano, La Casa de los famosos Colombia se convirtió en un fenómeno de audiencia en 2024, reuniendo a figuras destacadas de la farándula. La infidelidad de la actriz con el cantante panameño Miguel Melfi fue visualizada a nivel internacional durante las transmisiones del programa, lo que llevó a su esposo a tomar medidas drásticas priorizando su dignidad.

Sin embargo, más allá de los momentos de diversión, el reality show también fue escenario de situaciones tensas y polémicas que mantuvieron a los televidentes pegados a sus pantallas a través del Canal RCN y la aplicación de ViX.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió con la llegada de Alejandro Estrada, quien entró a la casa para confrontar a su esposa, la actriz Nataly Umaña.

Su relación se complicó cuando se reveló que Nataly mantenía un romance con Miguel Melfi, lo que llevó a Alejandro a tomar la difícil decisión de terminar su matrimonio en plena transmisión.

Durante una entrevista en el programa ¿Cómo amaneció Bogotá?, transmitido por Tropicana, Alejandro compartió sus sentimientos al enfrentar esta compleja situación. “Traté de ser yo y eso hice. Toca dar la cara a algo que estaba pasando en televisión”, expresó, haciendo hincapié en la importancia de abordar el conflicto con sinceridad y fortaleza.

El actor, conocido por su papel de Sebastián López en Tu Voz Estéreo, agregó que se esforzó por manejar la situación de manera adecuada, buscando no herir a nadie. “Fui yo, se volvió un poco público el tema de mi relación en su momento y tocaba ir a hacerle frente con mucha entereza, con la educación que me caracteriza y creo que se logró”.

En la misma conversación, Alejandro reflexionó sobre la despedida de Nataly Umaña. A pesar del dolor y la nostalgia, se sintió en paz con su decisión, asegurando que actuó con respeto hacia la mujer con quien compartió tantos años. “Me sentí bien, haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar (…) Se me dio la oportunidad de no solo ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”.

Alejandro Estrada, quien ahora mantiene una relación con Dominica Duque, ha continuado compartiendo su experiencia, destacando la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones. A medida que avanza su vida personal, el actor sigue siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento, y su historia resuena con aquellos que han enfrentado situaciones similares.