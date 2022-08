Anne Heche está en coma y sigue sin recuperar el conocimiento

Los días pasan y la condición de la actriz Anne Heche sigue sin mejorar luego de sufrir un terrible accidente de tránsito cuando el vehículo que conducía se estrelló contra una casa en Los Ángeles y luego se incendió.

Un representante de la ganadora del Emmy de 53 años, dijo en un comunicado a la revista Peolpe que Heche se encuentra ahora en "estado crítico" en el hospital.

“Ella tiene una lesión pulmonar significativa que requiere ventilación mecánica y quemaduras que necesitan intervención quirúrgica. Está en coma y no ha recuperado el conocimiento desde poco después del accidente". — Representante de Anne Heche

Heche conducía un Mini Cooper azul el pasado sábado 6 de agosto cuando se estrelló contra una casa de Mar Vista alquilada por Lynne Mishele. La residencia se incendió, lo que provocó que la actriz ganadora del Emmy sufriera quemaduras por el incidente. Luego fue intubada mientras estaba hospitalizada.

Según publica TMZ, los policías creen que Heche estaba bajo la influencia de las drogas y/o el alcohol cuando cometió al menos 2 atropellos y fugas antes de estrellarse con la casa, provocando un incendio masivo.

Las fuentes policiales dijeron a TMZ que pudieron obtener una orden para conseguir una muestra de sangre de Anne que les ayudará a determinar si estaba bajo la influencia.

En los últimos meses, la actriz se había mantenido ocupada con varios proyectos en proceso. En junio, terminó 'Girl in Room 13' de Lifetime , que se estrenará en septiembre próximo. También protagonizará junto a Dermot Mulroney, el próximo thriller de terror 'Full Ride', y también se estrenará en el programa de HBO de Sam Levinson y The Weeknd Idol .

Recientemente protagonizó el thriller psicológico 'The Vanished' para Netflix y el thriller sobre tornados '13 Minutes' de Quiver. Los oyentes pueden escucharla en su podcast, Better Together with Anne & Heather.