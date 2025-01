Autor de 'Coraline', Neil Gaiman, enfrenta terribles acusaciones de abuso sexual

Según el informe, cuatro mujeres han presentado denuncias de abuso sexual contra el escritor, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 30 años al momento de los presuntos incidentes. Estas acusaciones abarcan décadas, desde los años 80 hasta tiempos más recientes, dejando al descubierto un lado oscuro en la vida del célebre autor.

Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de Scarlett Pavlovich, quien relató que Gaiman la abusó sexualmente durante una estancia en su casa en Waiheke, Nueva Zelanda. Según Pavlovich, ella fue invitada por la exesposa del autor para cuidar a sus hijos. En una ocasión en la que ambos estaban solos, Gaiman insistió en que utilizara una bañera al aire libre. Aunque inicialmente se negó, terminó accediendo después de que él le asegurara que estaría ocupado en una llamada. Sin embargo, minutos después, el escritor apareció desnudo y se unió a ella.

“Le dije que no me sentía cómoda, que no me sentía segura de mi cuerpo”, expresó Pavlovich, quien recordó que Gaiman intentó normalizar la situación diciéndole: “Es solo entre nosotros. Relájate. No arruines el momento”. A pesar de su negativa, el autor procedió a realizar actos sexuales sin su consentimiento. “Me pidió que lo llamara ‘amo’ y me dijo: ‘Eres una buena niña’”, declaró la joven, señalando que el evento la dejó marcada emocionalmente.

Otra víctima, Katherine Kendall, narró cómo conoció al autor en 2012 durante un evento en Asheville. Aunque inicialmente su interacción parecía amistosa, pronto se tornó incómoda. Según Kendall, Gaiman la empujó hacia la parte trasera de un autobús durante una fiesta y le exigió que lo besara. Al expresar su incomodidad, él le advirtió: “Soy un hombre muy rico y estoy acostumbrado a conseguir lo que quiero”. Tiempo después, el autor intentó compensarla entregándole 60.000 dólares para cubrir sus sesiones de terapia.

Kendra Stout, quien comenzó una relación con Gaiman a los 18 años, también denunció episodios de abuso físico durante su tiempo juntos. En uno de los casos, explicó que el escritor desoyó su negativa a mantener relaciones sexuales debido a una infección que sufría, causándole un dolor físico intenso.

Finalmente, Brenda, otra de las denunciantes, reveló detalles de una experiencia con el autor durante la Convención Mundial de Terror en Chicago. Tras mantener relaciones sexuales con él, afirmó que Gaiman mostró una personalidad manipuladora, exigiéndole que le prometiera su alma y que lo llamara “maestro”. Según Brenda, el autor actuaba como si siguiera un guion preestablecido, ignorando por completo su consentimiento.

Estas revelaciones han generado un profundo impacto en la comunidad literaria y entre los admiradores del autor. Mientras que algunos seguidores han mostrado su decepción, otros han pedido que las acusaciones sean investigadas con rigor. Hasta el momento, Gaiman no ha emitido declaraciones oficiales en respuesta a estas denuncias.

El legado del autor, que incluye adaptaciones exitosas de sus obras y múltiples premios literarios, ahora enfrenta un escrutinio público sin precedentes. La narrativa que lo posicionó como uno de los escritores más influyentes de su generación podría verse irreversiblemente manchada por estas acusaciones.

Los testimonios de estas mujeres resaltan la importancia de crear espacios seguros, incluso dentro de la comunidad artística y literaria, para denunciar comportamientos abusivos. Este caso se suma a una creciente lista de figuras públicas que han sido señaladas por presunto abuso, recordando que el poder y la fama no deben ser excusas para ignorar el respeto y el consentimiento.