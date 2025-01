Sean 'Diddy' Combs | Estremecedor testimonio de una de sus víctimas quedó expuesto en nuevo el documental

El magnate musical, una de las figuras más influyentes del hip-hop , enfrenta un oscuro capítulo de su vida con el estreno del documental Diddy: The Making of a Bad Boy .

La producción, que debutará este 14 de enero en Peacock, detalla graves acusaciones de abuso sexual, crimen organizado y tráfico humano, mientras el productor permanece encarcelado a la espera de juicio.

Entre las declaraciones más impactantes del documental está la de Ashley Parham, quien acusa a Combs de haberla violado en 2018. Su relato, presentado sin mostrar su rostro, revela el trauma que dejó el ataque en su vida. “Me he vuelto increíblemente recluida. No confío en nadie”, confiesa Parham mientras las lágrimas acompañan su testimonio.

Según su versión, el incidente ocurrió en un apartamento en Oakland, California. La víctima declaró que, tras una discusión con Combs donde insinuó una posible conexión del productor con el asesinato de Tupac Shakur, recibió amenazas de su jefa de personal, Kristina Khorram, quien le aseguró que “podría desaparecer y nunca volver a ver a su familia”.

Te puede interesar: Facebook e Instagram le dicen adiós a sus verificadores, esta es la razón del cambio en redes sociales

Te puede interesar: Investigan el asesinato de un influencer hallado con signos de tortura

Días después, según Parham, Combs apareció en el apartamento, la amenazó con un cuchillo y abusó sexualmente de ella utilizando un control remoto. Ariel Mitchell-Kidd, abogado de Parham, destacó el presunto papel de un “reclutador” que facilitó el encuentro entre su cliente y Combs, describiéndolo como parte de un sistema más amplio de abuso dentro del círculo del magnate.

Los abogados de Combs niegan rotundamente las acusaciones, calificándolas de “fabricadas”. En un comunicado enviado a los productores del documental, señalaron que “las pruebas demuestran que el señor Combs no estaba en Orinda, California, en la fecha mencionada por Parham. Ninguna persona razonable creería su historia”.

Sin embargo, el documental incluye otros testimonios que profundizan en la controversia. Al B. Sure!, cantante y antiguo amigo de Combs, expresa su inquietud en el tráiler: “Algo no está bien con esto”. También aparecen declaraciones de colaboradores y personas que trabajaron con el productor, algunas de las cuales, bajo anonimato, describen comportamientos perturbadores, como encuentros sexuales en reuniones iluminadas con luces rojas, incluso en presencia de menores de edad.

Lisa Bloom, reconocida abogada y representante de una exintegrante de Danity Kane en una demanda civil contra Combs, también participa en el documental. Bloom asegura: “Sean Combs es un monstruo”.

El impacto de estas denuncias ha motivado a otros medios a profundizar en la caída del productor. Netflix está trabajando en una docuserie producida por 50 Cent que abordará las acusaciones de abuso sexual y crimen organizado, mientras que el canal ID planea una serie enfocada en las consecuencias legales y sociales de los cargos contra Combs.

Actualmente, Sean Combs permanece encarcelado tras su arresto en septiembre de 2024 por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y abuso de menores. En diciembre, un juez federal negó su solicitud de libertad bajo fianza, argumentando que representa un riesgo para la seguridad pública.

El juicio está programado para mayo de 2025, con una audiencia preliminar prevista para el 17 de marzo. Mientras tanto, Diddy: The Making of a Bad Boy promete convertirse en un documento clave que arrojará nueva luz sobre las acusaciones que podrían cambiar para siempre la percepción de uno de los íconos más importantes de la música contemporánea.