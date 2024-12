Celebridades que decidieron cerrar sus redes sociales por salud mental

Para muchas de estas figuras, la decisión de no usar redes sociales está estrechamente relacionada con el deseo de preservar su intimidad. Scarlett Johansson, por ejemplo, ha sido clara respecto a su postura: “Prefiero que la gente tenga menos acceso a mi vida personal. Si puedo mantenerlo así, seré una mujer muy feliz”, afirmó en una entrevista. La actriz también mencionó sentirse vulnerable ante la exposición constante.

De manera similar, Emma Stone, ganadora del Óscar por La La Land, nunca ha tenido redes sociales y no planea hacerlo. “No sería nada bueno para mí”, aseguró en 2018 durante una entrevista con Elle. La actriz considera que estas plataformas obligan a muchas personas a aprender lecciones públicamente, algo que no está dispuesta a experimentar.

Jennifer Lawrence, por su parte, mantiene perfiles anónimos solo para informarse, pero evita interactuar públicamente en redes. “Si ves una cuenta mía, seguro que no soy yo”, declaró, dejando claro que prefiere mantenerse al margen tras años de lidiar con el escrutinio en línea.

Para algunos, el alejamiento de las redes sociales responde a razones profesionales. Kit Harington, conocido por su papel en Game of Thrones, señaló que la industria a veces prioriza a los actores con grandes cantidades de seguidores, lo que considera injusto. “Comparto mucho más de lo que la gente suele compartir por su trabajo, pero no puedo entender por qué hay que ir más allá y mostrarlo todo”, explicó a Time Magazine.

George Clooney, en tanto, ha tomado una postura pragmática: “No necesito un aparato con el que, por culpa de un chiste de borracho, pueda decir algo que arruine mi carrera al día siguiente”, dijo a Variety. El actor también resaltó cómo la tecnología puede ser un arma de doble filo en la vida pública.

Por su parte, Benedict Cumberbatch, estrella de Dr. Strange, confesó que mantenerse alejado del “caos digital” de las redes sociales le permite enfocarse en su carrera. “Sería un desastre usándolas”, bromeó en una entrevista, aunque su decisión refleja un enfoque consciente hacia la desconexión.

El bienestar emocional ha sido un factor clave para muchas estrellas. Selena Gomez, quien dejó de manejar sus redes sociales tras un incidente de hackeo en 2017, destacó los beneficios de esta decisión. “Soy más feliz. Estoy más presente y conecto mejor con las personas”, dijo en Good Morning America. Su cuenta de Instagram, aunque activa, es gestionada exclusivamente por su equipo.

Daniel Radcliffe, famoso por su papel en Harry Potter, también prioriza su salud mental al evitar las redes sociales. Aunque alguna vez tuvo una cuenta de Twitter, la cerró tras notar que lidiar con opiniones ajenas afectaba su tranquilidad. “No quiero ver a personas desconocidas discutiendo”, confesó en el programa Hot Ones.

Robert Pattinson, protagonista de Crepúsculo, comparte una visión similar. Aunque ha considerado unirse a las redes, teme que estas lo distraigan demasiado, prefiriendo mantenerse enfocado en su carrera y alejado del mundo virtual.

Brad Pitt ha sido uno de los más enfáticos sobre su rechazo a las redes sociales. Durante la premiere de Once Upon a Time in Hollywood en 2019, declaró: “La vida es suficientemente buena sin Instagram. No le veo el sentido”. Para el actor, cuya vida ya está constantemente bajo el ojo público, las redes solo añadirían presión innecesaria.

El alejamiento de las redes sociales por parte de las celebridades plantea una reflexión sobre los límites entre la vida pública y privada. En un mundo donde compartir cada detalle es la norma, figuras como estas demuestran que es posible alcanzar el éxito y mantenerse relevantes sin depender del ecosistema digital.