Danna García revela inquietante episodio con conductor de plataforma digital

La actriz utilizó sus redes para visibilizar una experiencia que consideró inapropiada y advertir sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la percepción de seguridad de quienes viajan solas.

Danna García denunció un episodio ocurrido durante un viaje que, según relató en redes sociales, la dejó preocupada por la conducta del conductor y por la seguridad de quienes utilizan este tipo de transporte a solas.

La protagonista de telenovelas compartió el caso mediante sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía tomada dentro del vehículo. El registro muestra una escena que llamó su atención mientras se desplazaba hacia su destino y que decidió hacer pública para dejar constancia.

De acuerdo con la artista, el conductor de la plataforma Uber utilizaba uno de sus teléfonos para reproducir contenido sexual mientras permanecía al volante. García explicó que llevaba el trayecto desde el asiento trasero cuando advirtió lo que estaba ocurriendo. Ante la situación, decidió documentarla con su celular.

“Hoy me subí a un coche de Uber y el conductor estaba viendo ‘porno’ mientras me llevaba. Decidí grabarle en video ante mi incredulidad”, escribió la actriz al acompañar la publicación. La imagen permite observar dos dispositivos ubicados cerca del volante: uno mostraba las indicaciones de navegación y el otro exhibía la pantalla con el material que García identificó como contenido para adultos. La actriz cubrió parte de la pantalla para evitar mostrar imágenes delicadas.

Antes de explicar lo sucedido, la intérprete también dejó clara su intención de denunciar el episodio. “Me urge denunciarlo”, señaló en sus historias, haciendo evidente su preocupación por el comportamiento del conductor durante el servicio.

El caso adquiere relevancia porque el conductor no estaba simplemente utilizando un teléfono para consultar una dirección, sino que, según el relato de García, mantenía en reproducción un contenido ajeno a la actividad de conducción mientras transportaba a una pasajera. La situación planteó para la actriz una inquietud adicional relacionada con las condiciones de seguridad de las mujeres que realizan desplazamientos sin compañía.

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“Preocupa la seguridad de las mujeres que vamos solas ante esta situación”, concluyó la artista, vinculando su experiencia personal con una preocupación más amplia sobre la seguridad durante los viajes en plataformas de transporte.

La denuncia de Danna García se produjo a través de una publicación temporal en Instagram, por lo que el alcance del señalamiento quedó ligado inicialmente a sus seguidores y a la circulación posterior de la imagen. Su decisión de mostrar el registro convirtió un incidente ocurrido durante un trayecto cotidiano en una denuncia pública sobre el comportamiento de un conductor.

García es reconocida por su trayectoria en la televisión latinoamericana y por haber participado en producciones como Hermanas, un amor compartido. En redes sociales mantiene comunicación directa con sus seguidores de manera habitual y comparte aspectos de su vida profesional y personal.

El episodio también vuelve a poner atención sobre la experiencia de los usuarios dentro de los vehículos solicitados mediante aplicaciones. La interacción entre conductor y pasajero ocurre en un espacio cerrado, por lo que cualquier comportamiento que genere incomodidad puede adquirir una dimensión especial, particularmente cuando la persona transportada se encuentra sola.

En su publicación, la actriz no detalló públicamente las medidas posteriores que habría tomado frente a la plataforma ni informó si presentó una denuncia formal ante Uber o ante las autoridades. Su mensaje, sin embargo, dejó registrada su inconformidad y su preocupación por la seguridad de otras pasajeras que puedan encontrarse en circunstancias similares.

El señalamiento de García pone el foco en un aspecto básico de los servicios de transporte: el comportamiento profesional del conductor durante cada recorrido.