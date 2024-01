El desafortunado comentario del presentador de los Globos de Oro que indignó a Taylor Swift

La gala de los Globos de Oro tuvo como grandes protagonistas al elenco de la película “Oppenheimer” que se llevó cinco de las nueve categorías a las que estaba nominada. Sin embargo, la presencia de la estrella de la música Taylor Swift, acaparó los reflectores de la prensa desde su llegada a la alfombra roja donde deslumbró con un exuberante vestido verde.

Este año, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de organizar los premios, escogió al comediante Jo Koy como anfitrión principal de la gala. No obstante, su participación no estuvo exenta de polémica tras hacer varios comentarios inapropiados, incluyendo uno sobre Taylor Swift que provocó la indignación de la compositora y fue catalogado en redes sociales como desafortunado y de muy mal gusto.

La cantante que estaba nominada en la categoría a Mejor logro cinematográfico y de taquilla por la película de su concierto "The Eras Tour" fue captada por las cámaras de la transmisión en vivo haciendo una mueca de desaprobación cuando Jo Koy se refirió a su relación con el jugador de la NFL, Travis Kelce.

En medio de su intervención, el humorista soltó la frase: “¿Saben cuál es la gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro hay menos planos de Taylor Swift, lo juro”, dijo con una risa forzada, mientras las cámaras enfocaban a una Taylor visiblemente molesta.

La reacción de Taylor Swift después de la broma de Jo Koy sobre ella en los Globos de Oro:



“¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro, tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift”. pic.twitter.com/tK7z9rVVAn — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 8, 2024

El comentario de Koy hace referencia a cómo la National Football League (NFL) le ha dado una enorme exposición a Taylor Swift desde que comenzó su relación con el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City. Durante los partidos en los que Swift se ha presentado, las cámaras no han dejado de captarla, generando incluso abucheos por parte de las fanaticadas rivales.

Algunos medios han reportado que la cantante y compositora se retiró del hotel Beverly Hilton, recinto donde se celebró la gala, en cuanto se supo el resultado ganador de la categoría en la que estaba nominada, en señal de protesta por los comentarios de Jo Koy.

Pero el comentario de Koy sobre Swift no fue el único momento incómodo que escenificó el humorista británico. Uno de ellos fue cuando comparó a "Barbie" con "Oppenheimer" al decir que la segunda fue inspirada en un libro aclamado sobre la vida del físico teórico, mientras que la primera se enfocó en “una muñeca de pechos grandes”.

El comediante se ensañó con el filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, y volvió a contraatacar con otro comentario nefasto: “El momento clave de la película es cuando pasa de la belleza perfecta al mal aliento, la celulitis y los pies planos, o lo que los directores de casting llaman ‘actor de carácter’”.

La respuesta de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar y muchos le reprocharon su humor ofensivo y hasta pidieron que no lo volvieran a contratar como anfitrión. Ante el revuelo causado, el humorista se defendió afirmando que “era un chiste plano. Supongo que era un chiste raro, pero era más sobre la NFL. Trataba de burlarme de la NFL pero simplemente no salió de esa manera". Cabe recordar que durante la gala Koy se excusó asegurando que tuvo poco tiempo para prepararse.

Arranca la temporada de premios con la edición número 81 de los Golden Globes que se llevó a cabo el día de ayer en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Presentados por Jo Koy (👎🏻), esta entrega reconoció lo mejor del cine y la televisión en el año. #AbroHilo 🧵 en @adn40 pic.twitter.com/O7HWOSQKGf — Pamela Cortes-Roemer (@PamelaCortes) January 8, 2024

Después de la broma del presentador y comediante Jo Koy en la 81° entrega de los #GoldenGlobes hacia Taylor Swift, "¿Cuál es la diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? Aquí tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift", Emma Stone lo llamó "imb**cil" ante la prensa. https://t.co/ymJrSM3OQx — POSTA Baja California Sur (@POSTABCS) January 8, 2024

Jo Koy, el presentador de los Globos de Oro abucheado por sus chistes sobre Barbie pic.twitter.com/nBgUhO6u3u — EL MUNDO (@elmundoes) January 8, 2024