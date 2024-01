A Disney no le importa que lo tilden de ‘progre’ | Su nueva heroína es indígena y sorda

Disney apuesta en una nativa americana con discapacidad auditiva y sin una pierna para revigorizar su franquicia de Marvel, apenas semanas después de que su director ejecutivo criticara indirectamente a sus cineastas por priorizar el mensaje sobre la narrativa. La serie "Echo", que va al aire el martes en Hulu y Disney+, cuenta la historia de Maya Lopez, quien pasará a reencontrarse con sus raíces indígenas en su pueblo natal en Oklahoma, en el centro de Estados Unidos, tras una vida de criminalidad en Nueva York.

Buena parte del diálogo es en lenguaje de señas, con subtítulos, y los cineastas trabajaron de forma intensiva con los líderes choctaw para reproducir escenas con autenticidad, incluyendo un viaje al pasado hacia un festival deportivo en Alabama, antes del contacto con los europeos. "Estoy tan orgullosa de poder representar una plataforma que eleva las voces de los indígenas (...) lo estamos haciendo como corresponde", dijo su protagonista Alaqua Cox en una reciente rueda de prensa.

Pero la serie llega justo cuando Disney atraviesa un momento delicado. Sus producciones de Marvel, que durante al menos una década dominaron la taquilla mundial, ahora pasan aprietos al punto de que su más reciente, "The Marvels", se hundió en los cines. Por primera vez desde 2016, Disney cerró el año pasado sin el título del estudio más taquillero de Hollywood. La honra fue para Universal. A la par, la compañía está en el medio de la guerra cultural de Estados Unidos, con constantes ataques de la extrema derecha y políticos republicanos que afirman que su narrativa se volvió muy "woke", anglicismo para satirizar posiciones progresistas.

El gobernador de Florida y precandidato presidencial RonDeSantis no ha ahorrado dardos contra Disney y ha dado rienda suelta a las quejas sobre el incremento de personajes no binarios y gais en las películas de la compañía, desde "Lightyear" hasta "Elementos". En una rueda de prensa en noviembre, Bob Iger, el director ejecutivo de Disney, dijo que los guionistas de la compañía ahora están más preocupados por incorporar "mensajes positivos" y "perdieron de vista lo que debía ser su principal objetivo". Iger ha enfatizado su voluntad de "regresar a nuestras raíces". "Lo primero es el entretenimiento. No es sobre el mensaje".

"Frustración"

De varias maneras, "Echo" representa el punto final de una tendencia para Disney. Las producciones de superhéroes de Marvel arrancaron en 2008 con el "El hombre de hierro", de Robert Downey Jr. Su primer protagonista no blanco llegó apenas con su película número 18: "Pantera Negra". Desde entonces, la franquicia se ha expandido a la televisión, y ha producido un desfile de personajes, incluso con la taquilla en caída.

Pero para Bethany Lacina, profesora asistente de la Universidad de Rochester especializada en la demografía del público, no está clara la relación entre las tendencias. "Personas no blancas están más inclinadas a ver películas de Marvel que blancos. Especialmente negros e hispanos blancos", dijo.

Lacina sugirió que los comentarios de Iger pueden reflejar "frustración" al ver que elegir protagonistas no tradicionales no trajo automáticamente a un amplio público inexplorado entre las minorías, como se esperaba. Pero no hay evidencia de que exista una "reacción negativa" de espectadores blancos, quienes acudieron en masa para ver películas como la nominada al Óscar "Pantera negra", producción elogiada por Iger por "promover la aceptación".

Lo que muchos analistas sugieren es que Disney simplemente ha producido mucho contenido, incluyendo una serie para televisión de superhéroes, lo que ha derivado en un "cansancio de superhéroes", además de la percepción de una disminución de la calidad.

"Emoción"

La inclinación de Marvel hacia superhéroes más diversos se debe tanto a una estrategia comercial como a la historia de las propias caricaturas, opina Nick Carnes, editor del libro "The Politics of the Marvel Cinematic Universe". "Si nos fijamos en los héroes del pasado, los personajes más antiguos, que acumulan generaciones de nostalgia, son fuera de proporción blancos y hombres", dijo el profesor de la Universidad de Duke.

Todo el proyecto de Disney se trata sobre "agarrar a la gente a quien le gustan las historias sobre el hombre de hierro o el hombre araña, para luego exponerlos a personajes que son diferentes" para aumentar la audiencia, indicó.

Carnes lee los comentarios de Iger como el reflejo de "una época en la que ser un líder involucrado en política es muy tenso y desafiante". El éxito o fracaso de "Echo" dependerá en la calidad de la narrativa. "Y al final del día, todos somos seres humanos", dijo Chaske Spencer, uno de los actores y quien es de origen lakota sioux. "Tiene que ver con emoción, y todos podemos identificarnos con eso".