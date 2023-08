Dueño de Playboy consumía dosis exageradas de viagra que lo dejaron sordo al final de su vida

Crystal Hefner, la última esposa del magnate multimillonario, fundador de la revista Playboy, concedió una entrevista para el Daily Mail en la que detalló los momentos más difíciles que vivió al lado de Hug Hefner, con quien se casó en el 2012 siendo 60 años menor que él.

Hug Hefner siempre fue conocido por las famosas fiestas que organizaba en la mansión Playboy donde ocurrían grandes orgías con un sinnúmero de jóvenes mujeres e invitados especiales. Cuando Crystal Harris (su apellido de soltera) conoció a Hefner, ella era una estudiante de psicología. En 2009 iniciaron su relación y tres años más tarde se casaron. Ahora, 6 años después de su muerte y 15 desde que lo conoció, Crystal ha revelado detalles inéditos de su relación con el magnate en un adelanto del libro de sus memorias titulado 'Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself'. Crystal contó a Daily Mail que "Hugh Hefner era un hombre controlador", llegando incluso al punto de elegir el esmalte de uñas que tenía que utilizar.

Se avergüenza de las orgías

Uno de los grandes mitos, certificado por Crystal, son precisamente aquellas orgías que se producían en el domicilio de la pareja. "Era vergonzoso. No sé cuántas personas había en nuestra habitación al mismo tiempo, pero eran muchas", señaló la exmujer del fallecido. A pesar de su avanzada edad, Hugh seguía manteniendo relaciones sexuales de manera habitual, ya que "pensaba que tenía 40 años y él sentía que todavía podía".

Lo más curioso de estas declaraciones ha sido el uso excesivo de Hugh Hefner de viagra para poder continuar con este ritmo. "Él siempre dijo que preferiría quedarse sordo a no poder tener relaciones sexuales", confesaba Crystal. La mujer ahora reflexiona por haber pasado por esta relación, admitiendo que "siente pena" por esa chica con aspectos de "bebé" en aquellos días. Si tuviese una hija ahora, no le aconsejaría hacer lo que ella hizo con Hugh Hefner. "Lo único que puedo decir es que, si vienes de una infancia feliz, perfecta y amorosa, lo normal es no acabar con alguien que te saque 60 años", concluía Crystal Hefner.

Portada de Playboy

Crystal fue portada de la revista de su esposo en julio de 2011, para lo cual tuvo que despedirse de su identidad y transformar su cuerpo según los estándares de belleza que manejaba Playboy. Se tiñó el cabello de rubio y se puso un par de implantes de senos que hoy en día considera ridículos. Una anécdota de aquella portada es que un mes antes, Crystal había roto su compromiso con el magnate. En ese momento, el titular de la portada decía "Presentamos a la princesa de los Estados Unidos, la señora Crystal Hefner". Sin tiempo para hacer cambios, Hefner se vio obligado a poner un adhesivo que decía: "Novia fugitiva".

“Mis pechos eran demasiado grandes. Parecía una muñeca inflable de China. Mis implantes eran de atrezo, parecía que llevaba un disfraz”, confiesa Crystal en la entrevista.

Paralelamente, la vida dentro de la mansión era de todo menos glamorosa. Crystal recuerda que Hef no la dejaba salir del gigantesco complejo y le indicaba siempre qué comer, a qué hora debía llegar a casa, qué películas ver y hasta el color de esmalte de uñas que debía usar.