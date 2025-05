'El Eternauta' | Joaquín Acebo revela el accidente que lo dejó en coma y con parálisis facial

Uno de los rostros más llamativos de la serie de Netflix, ha causad impacto no solo por su interpretación como Micky Rovers , sino por su desgarradora historia de vida.

Detrás del personaje que se une a un grupo de sobrevivientes en medio de una nevada letal y una invasión alienígena, hay una historia real de supervivencia que pocos conocían: un accidente en su infancia lo dejó en coma, con múltiples fracturas y una parálisis facial permanente.

Durante su aparición en el programa argentino Podría Funcionar (LOVE/ST), el joven actor abrió su corazón y compartió los detalles de lo que vivió a los cinco años. “De chico tuve un accidente. Fui a un parque de diversiones y, no sé si ubican el tren fantasma… Es un juego bastante simple, pero el parque era terrible y el juego no tenía ningún tipo de seguridad”, comenzó contando, visiblemente conmovido.

El relato es tan crudo como estremecedor. “Yo tenía cinco años, era un niñito con cero conciencia de lo que podía pasar, y el juego no tenía ningún tipo de ni cinturón o barra para que yo me pudiera sostener”, explicó, al recordar cómo, en medio del recorrido del juego mecánico, se puso de pie por instinto infantil o tal vez por miedo. Esa decisión casi le cuesta la vida.

Te puede interesar: Jennifer Aniston rompe el silencio tras acoso y culpa a la policía por filtrar su dirección

Te puede interesar: Los Simpson | El episodio maldito que casi cancela la serie antes de su estreno

“En uno de los giros, yo me paro por alguna razón, no sé si por miedo, porque es como un juego de miedo, o por alguna razón de ser un niño de 5 años, y en la curva que da, yo salgo disparado, yo estaba entre dos de mis hermanos, en el medio, y bueno, quedé como enganchado entre el carro y las vías”, narró. Lo que vino después fue una escena de horror: “Sí, bastante heavy. Mi cabeza quedó como rebotando y después se enganchó como en el carro”.

El accidente fue tan grave que Joaquín pasó 21 días en coma. “Del exterior me quedó la parálisis facial porque se me cortó el nervio que controla todo lo de la cara”, indicó mientras señalaba su rostro. Pero la parálisis no fue lo único. También sufrió “triple fractura de cráneo, tuve desplazamiento del moides, que es el hueso que es vital para respirar, para comer, para ir al baño, para un montón de cosas”, explicó, dejando en claro la gravedad de las lesiones.

Con el tiempo, muchos espectadores que lo vieron en El Eternauta creyeron que su apariencia facial era producto de maquillaje o prótesis para el personaje. Joaquín decidió entonces hablar públicamente para aclarar que no se trataba de un recurso estético, sino de una secuela real de aquel accidente que marcó su vida para siempre.

Su testimonio no solo ha generado un aluvión de apoyo en redes sociales, sino que también ha visibilizado cómo las secuelas físicas no definen el talento ni la capacidad de alguien para triunfar en el mundo del espectáculo. En la serie, su personaje Micky Rovers se gana el respeto y la admiración de la audiencia al unirse al grupo liderado por Juan Salvo (interpretado por Ricardo Darín) en una lucha épica contra lo desconocido.