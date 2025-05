Los Simpson | El episodio maldito que casi cancela la serie antes de su estreno

En un giro insólito dentro de la historia de la televisión, el primer episodio producido de la serie, que debía marcar el comienzo del fenómeno cultural, estuvo a punto de provocar su cancelación inmediata por ser considerado “demasiado agresivo”, “visualmente deficiente” y emocionalmente desconectado.

El capítulo en cuestión fue Some Enchanted Evening, conocido en Latinoamérica como “La niñera ladrona”. La premisa parecía prometedora: mientras Homero y Marge intentan revivir la pasión con una cita nocturna, sus hijos quedan al cuidado de una niñera que resulta ser una criminal encubierta. Una mezcla de comedia doméstica con tintes de suspenso que, sobre el papel, funcionaba para presentar a los personajes y su universo. Pero la ejecución fue catastrófica.

En su libro Springfield Confidencial, el guionista Mike Reiss recuerda con crudeza lo ocurrido en las primeras proyecciones del episodio. El público no reaccionó con risas, sino con incomodidad. “La trama resultaba muy agresiva para un primer episodio, con una antagonista que daba pavor y unos personajes que daban solo su peor cara, sin duda reforzada por una animación aún muy primitiva”, relata.

En lugar de caer bien, los Simpson causaron rechazo. El humor negro, la tensión y el ritmo desigual alejaban a los espectadores del tono que se esperaba de una comedia animada. En palabras de Reiss, el capítulo “mostraba solo la peor cara” de los personajes, sin ofrecer aún la empatía o ternura que luego conquistarían al mundo.

Te puede interesar: Novia de Liam Payne reacciona tras quedar por fuera de la herencia del artista

Te puede interesar: La película que arruinó a la leyenda Sean Connery empujándolo al retiro definitivo

Parte del fracaso se atribuyó a la empresa Klasky Csupo, responsable de la animación. El resultado visual fue tan tosco que arruinó por completo la atmósfera del episodio. Falta de fluidez, expresiones robóticas y movimientos rígidos convirtieron lo que debía ser un inicio brillante en una pesadilla creativa.

La decepción fue tan grande que el equipo de producción consideró abandonar el proyecto. Los ejecutivos de FOX, sorprendidos por el bajo nivel del producto, se enfrentaron a una decisión crucial: cancelar o arriesgarse a una reconstrucción completa.

Fue el productor James L. Brooks quien, lejos de tirar la toalla, propuso una solución radical: rehacer gran parte del episodio desde cero. Encargó al animador David Silverman reconstruir aproximadamente tres cuartos del contenido visual. El objetivo era rescatar la historia, pero el proceso resultó tan laborioso que la emisión del capítulo como piloto fue descartada.

La salvación llegó en forma de otro episodio: Simpsons Roasting on an Open Fire, un especial navideño que tenía mejores condiciones técnicas y, sobre todo, una narrativa mucho más cálida. Mostraba a los Simpson enfrentando dificultades económicas, adoptando a un perro callejero y conectando emocionalmente como familia. El contraste con la oscuridad del primer intento no podía ser más evidente.

“Era divertido, conmovedor, inteligente y dulce. Ninguno lo vio venir”, confesó Mike Reiss sobre ese segundo intento que finalmente se emitió como el episodio inaugural el 17 de diciembre de 1989.

La decisión de retrasar el episodio original y apostar por un enfoque más humano y accesible marcó un punto de inflexión. Aquel fracaso técnico y narrativo permitió al equipo reflexionar y ajustar el tono que definiría a Los Simpson durante décadas: sátira mordaz, pero con corazón.

Lejos de ser eliminado, el episodio “maldito” fue emitido meses después, al cierre de la primera temporada. Con sus defectos corregidos, fue recibido con menos polémica, aunque aún es recordado por los fanáticos como una rareza dentro del universo amarillo.