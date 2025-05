Novia de Liam Payne reacciona tras quedar por fuera de la herencia del artista

El patrimonio de £24 millones del ex One Direction será administrado por Cheryl Tweedy hasta la mayoría de edad del hijo de la estrella.

A más de medio año del trágico fallecimiento de Liam Payne, nuevos documentos legales han revelado el destino de su millonaria herencia, valorada en £24 millones (aproximadamente 32.2 millones de dólares). Sin dejar un testamento, el patrimonio del exmiembro de One Direction pasará íntegramente a su hijo Bear, de 8 años, dejando fuera a su última pareja, la influencer Kate Cassidy.

Payne, quien murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, no dejó instrucciones legales para la distribución de sus bienes. En consecuencia, las leyes de sucesión intestada en Reino Unido dictan que el heredero directo es el hijo que tuvo con la cantante Cheryl Tweedy, con quien mantuvo una relación entre 2016 y 2018.

La reacción pública de Kate Cassidy no se hizo esperar, aunque evitó declaraciones directas. Con más de 900.000 seguidores en Instagram, compartió una historia que generó conversación: mostró el contenido de su bolso con un sándwich de Starbucks y extensiones de cabello, sumándose a un trend viral, en un aparente gesto de normalidad.

Te puede interesar: Michelle Obama confiesa que acude a terapia tras abandonar la Casa Blanca

Te puede interesar: Supuesto hijo de Juan Gabriel exige herencia y revela ser fruto del cantante con su prima

Sin embargo, una fuente cercana a Cassidy habló con el Daily Mail y dejó claro que la joven no guarda rencor: “Nunca fue sobre el dinero”, aseguró el informante. “Ella amó a Liam en las buenas y en las malas, y no querría que fuera de otra manera más que Bear siendo el principal beneficiario del legado de su padre”.

Días antes, Cassidy había asistido al Gran Premio de Miami de Fórmula 1, luciendo una gorra de Ferrari y compartiendo imágenes con amigos. En una de las fotos, se veía un arcoíris que inspiró un mensaje emotivo de un fan: “Liam apareció a través del arcoíris”. La influencer respondió:

“Él quería saludar”, un mensaje que muchos interpretaron como una señal de duelo aún latente. La ausencia de un testamento dejó claro el rumbo legal: Bear, como único hijo de Liam, heredará todos sus activos. Dado que es menor de edad, el patrimonio será administrado por su madre Cheryl Tweedy y el abogado Richard Mark Bray, quienes tienen funciones limitadas. No pueden disponer libremente de los bienes, sino que deben conservarlos hasta que Bear cumpla 18 años.

Entre los activos figura una casa valorada en £3.2 millones en Buckinghamshire, puesta en venta un mes antes de la muerte del artista. Payne, aunque residía principalmente en Estados Unidos, buscaba estar más cerca de su hijo.

Una fuente cercana subrayó el compromiso paternal del cantante: “Adoraba a Bear y siempre quiso hacer lo correcto con él financieramente”, dijo al Daily Mail. “Es un pequeño consuelo saber que Bear nunca carecerá de nada, que al menos él se beneficiará de eso”.

Liam Payne saltó a la fama como integrante de One Direction tras su paso por The X Factor, y más tarde emprendió una carrera como solista con éxitos como Strip That Down, Polaroid y For You, junto a Rita Ora. A lo largo de su vida acumuló un considerable patrimonio gracias a su música y a inversiones inmobiliarias.

Aunque su partida ha dejado un vacío inmenso en el mundo del pop, su legado continuará a través de su hijo. Y, según lo que parece transmitir Kate Cassidy, también en los recuerdos compartidos con quienes lo amaron, incluso si no figuran en los papeles legales.