Michelle Obama confiesa que acude a terapia tras abandonar la Casa Blanca

Michelle Obama ha iniciado una nueva etapa en su vida y no teme hablar de ello. A sus 61 años, la ex primera dama de Estados Unidos ha revelado que acude a terapia para navegar los desafíos emocionales y personales que han surgido desde que dejó la vida en la Casa Blanca. “Estoy en terapia ahora porque estoy en transición”, confesó durante una entrevista en el pódcast On Purpose, conducido por Jay Shetty y publicada el 28 de abril de 2025.

Lejos del bullicio de Washington y con sus hijas Malia (26) y Sasha (23) ya independientes, Michelle se define como una empty nester, una madre cuyos hijos ya no viven en casa, y reflexiona sobre cómo esta nueva libertad le ha dado espacio para priorizarse a sí misma: “Ya no tengo hijos en casa y cada decisión que tomo es completamente mía”, dijo, citada por People y The Times.

Para Michelle, la terapia no es una moda ni una señal de debilidad, sino una herramienta necesaria para ajustar el rumbo. En sus propias palabras, este proceso se asemeja a una “puesta a punto” emocional: “Estoy deshaciendo algunos hábitos antiguos y hablando de cómo mi relación con mi madre ha afectado mi manera de pensar”, compartió.

Considera el acompañamiento terapéutico como una forma de entrenamiento continuo: “Necesitamos ser entrenados a lo largo de nuestras vidas y creo que la terapia es una forma de entrenamiento”, afirmó, según USA Today.

Aunque siempre ha sido partidaria del cuidado de la salud mental, esta vez el proceso tiene un matiz más introspectivo: busca el apoyo de alguien fuera de su círculo íntimo, alguien que le brinde una visión distinta a la de su esposo o amistades. “Por primera vez, todas las decisiones que estoy tomando son completamente mías”, reiteró.

El cambio de dinámica familiar y la ausencia de cargos públicos tanto para ella como para Barack Obama, de 63 años, han dado paso a nuevas prioridades personales. Sin embargo, esta transición también ha estado marcada por rumores mediáticos sobre una supuesta crisis matrimonial.

La ex primera dama enfrentó directamente estas especulaciones durante su aparición en el pódcast The Diary of a CEO, presentado por Steven Bartlett el 1 de mayo de 2025: “Si tuviera problemas con mi esposo, todo el mundo lo sabría. No soy una mártir. Estaría resolviendo problemas en público”, aseguró tajantemente.

Su hermano, Craig Robinson, incluso bromeó al respecto: “Probablemente haría un pódcast con Barack si tuvieran problemas”, comentó con ironía en el programa IMO, también citado por USA Today.

Michelle Obama ha denunciado cómo las mujeres, especialmente las figuras públicas, son blanco fácil de juicios sociales cuando toman decisiones por cuenta propia. Su ausencia en la investidura presidencial de Donald Trump en enero de 2025 y en el funeral del expresidente Jimmy Carter avivó rumores infundados sobre su relación.

“No podían imaginar que estaba tomando una decisión por mí misma. Tuvieron que asumir que mi esposo y yo nos estábamos divorciando”, explicó en el pódcast Work in Progress de Sophia Bush.

Para ella, esta percepción refleja una cultura que sigue penalizando la autonomía femenina: “Existe una tendencia a interpretar negativamente las decisiones independientes de las mujeres”, declaró, según Page Six.

Aunque ha descartado públicamente cualquier intención de postularse a un cargo político, Michelle Obama no ha abandonado su voz. En 2024 participó en la Convención Nacional Demócrata para respaldar a Kamala Harris y continúa opinando sobre temas como migración y justicia racial. “Ahora tenemos líderes que determinan de manera indiscriminada quién pertenece y quién no”, expresó preocupada por el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump.