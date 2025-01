Eugenio Derbez respondió sobre el triunfo de 'Emilia Pérez' en los Globos de Oro y lo que dijo de Selena Gomez

La controversia comenzó cuando Derbez expresó duras críticas hacia el trabajo de la cantante en dicho filme, lo que generó un enfrentamiento viral entre ambos, que incluso involucró a Karla Sofía Gascón.

Ahora, con los premios en el horizonte, el comediante mexicano se ha pronunciado sobre el reconocimiento que recibió la película, provocando que muchos se pregunten si sigue resentido o si esta experiencia le dejó alguna lección importante.

Recientemente, Eugenio Derbez fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde habló brevemente sobre su reacción ante los premios que Emilia Pérez recibió en los Globos de Oro. Cuando se le preguntó sobre su opinión acerca de la película, el actor mencionó que no sentía que hubiera aprendido alguna lección de la situación. “No hay ningún aprendizaje. Es como si vas a ver una película y ves algo que te gusta o no te gusta”, afirmó de manera tajante.

Sin embargo, Derbez admitió que su mayor reflexión había sido sobre su actitud hacia sus colegas. Reconoció que su error fue juzgar el trabajo de los demás públicamente y señaló que, a partir de este episodio, ha decidido ser más cauteloso al expresar sus opiniones. “Lo que sí reconozco, es que uno nunca debe hablar de ningún compañero. Es algo que siempre he evitado”, reflexionó el actor, mostrando una clara autocrítica sobre su comportamiento.

A pesar de haberse disculpado públicamente con Selena Gomez por su falta de tacto al criticar su actuación, los seguidores de la cantante no han olvidado fácilmente las palabras de Derbez. La reacción negativa de los fanáticos se intensificó durante la gala de los Globos de Oro, donde varios cuestionaron al comediante sobre por qué no fue invitado al evento, dado el revuelo causado por sus comentarios.

Eugenio, de manera directa, respondió a estos cuestionamientos sin titubeos: “Porque no tuve ningún proyecto, por eso no estuve”. Con esta declaración, el comediante dejó claro que está enfocado en seguir adelante y dejar atrás este capítulo de su vida profesional, que le costó una considerable “cancelación” en redes sociales.

Aunque muchos especulan sobre si Eugenio Derbez se siente realmente arrepentido por lo sucedido, parece claro que ha aprendido a mantener un perfil más bajo cuando se trata de expresar opiniones sobre el trabajo de sus colegas. A pesar de que las críticas siguen siendo un tema latente entre sus seguidores, el actor ha indicado que prefiere centrarse en proyectos nuevos y evitar que las controversias personales interfieran con su carrera.