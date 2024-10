¡Se rapó hasta la cabeza! El caso de la guionista de Grey's Anatomy que engañó al mundo fingiendo que tenía cáncer

La verdad sobre Finch salió a la luz en marzo de 2022, cuando The Ankler publicó un reportaje que destapó su engaño.

La caída en desgracia de Elisabeth Finch, una exguionista de la famosa serie Grey’s Anatomy, sigue sorprendiendo al mundo del entretenimiento. Dos años después de que su engaño se hiciera público, el documental Anatomy of Lies, producido por Peacock, ha revelado detalles perturbadores sobre cómo Finch fingió, durante una década, padecer cáncer. Sus colegas, especialmente aquellos que compartieron estrechos vínculos con ella, han expresado su incredulidad y confusión ante la magnitud de su mentira.

Andy Reaser, un compañero guionista que trabajó junto a Finch desde 2014, describió con asombro cómo la escritora construyó su falsa narrativa: “Era como una representación artística. Llegaba al trabajo con la cabeza rapada y un tono verdoso. Parecía que viviera en un microondas. Comía galletas saladas, bebía ginger ale e iba al baño para tomarse descansos para vomitar después de la quimioterapia”, recordó en el documental.

Estos detalles, tan realistas y bien ejecutados, confundieron a todos en la sala de guionistas, un espacio que Reaser describe como “increíblemente íntimo” debido a las largas horas que compartían.

Sin embargo, la red de mentiras que Finch tejió no se limitó a su supuesta batalla contra el cáncer. En una entrevista posterior, la guionista admitió que también había mentido sobre el suicidio de su hermano, quien en realidad sigue vivo. Esta revelación, junto con la confesión de no haber padecido cáncer, dejó una marca indeleble en quienes confiaron en ella.

Finch explicó que su decisión de mentir sobre su salud surgió tras una cirugía de reemplazo de rodilla que, según ella, marcó un antes y un después en su vida. “Lo que pasó fue que todos fueron increíbles y maravillosos antes de todas las cirugías”, dijo. Sin embargo, el apoyo desapareció durante el difícil proceso de recuperación. “Hubo un silencio sepulcral porque todos dijeron: ‘¡Genial! Estás curada’”. Según ella, fue este sentimiento de abandono lo que la llevó a inventar una enfermedad para recuperar la atención y el apoyo que había recibido previamente.

“Sé que lo que hice está absolutamente mal”, admitió Finch en una declaración pública en diciembre de 2022. “Mentí y no hay excusa para ello, pero hay un contexto. La mejor manera en que puedo explicarlo es que cuando se experimenta un nivel de trauma, muchas personas adoptan un mecanismo de afrontamiento desadaptativo”. Aunque estas palabras no eliminan el dolor que causó, intenta ofrecer una explicación sobre cómo una mentira pudo crecer hasta dominar su vida.

Reaser, quien trabajó codo a codo con Finch durante años, confesó sentirse profundamente traicionado. “La cuestión es que fue muy confuso. Hay que pasar por ocho años de interacciones para entenderlo. Ni siquiera estoy seguro de que todavía lo haya entendido del todo. Es muy difícil imaginar que alguien pudiera comprometerse tan firmemente con algo así”. Sus palabras reflejan la conmoción de aquellos que compartieron un espacio profesional y personal con ella, sin imaginar que detrás de cada interacción, se ocultaba una gran farsa.

La verdad sobre Finch salió a la luz en marzo de 2022, cuando The Ankler publicó un reportaje que destapó su engaño. Al día siguiente, la mujer renunció a su puesto en Grey’s Anatomy. Desde entonces, ha tratado de enfrentar las consecuencias de sus actos, reconociendo el daño que causó a sus colegas y amigos. “Sólo puedo esperar que el trabajo que he hecho me permita volver a esas relaciones”, reflexionó. “Hice esto, lastimé a mucha gente, y voy a trabajar muy duro porque aquí es donde quiero estar y sé lo que es perderlo todo”.

El documental Anatomy of Lies no sólo presenta un retrato del engaño de la mujer, sino que también cuestiona cómo el trauma personal puede llevar a una persona a construir una realidad paralela para sentirse validada.