Carlos Villagrán reveló la dura historia detrás de Kiko: 'En un momento perdí todo, hasta mi casa'

A sus 80 años, Villagrán hizo un recorrido por los momentos que marcaron su carrera, incluyendo los desafíos que enfrentó tras dejar el programa y las tensas relaciones con sus antiguos compañeros de elenco. El mexicano recordó con humor cómo su personaje, Quico (Kiko), se convirtió en un fenómeno que incluso superó sus expectativas. “Cuando llegamos a Chile, en el estadio la gente comenzó a corear mi nombre. Yo esperaba que también mencionaran a otros”, dijo, recordando con cariño la popularidad de su personaje. A lo largo de los años, siguió siendo el papel que lo definió, pero también le trajo complicaciones.

El actor desmintió los rumores sobre un conflicto legal con Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8. “Nunca lo demandé, y que yo sepa, él tampoco a mí”, aclaró. Sin embargo, recordó una restricción que afectó su carrera: “Me dijo que no podría usar más el nombre de Quico”, lo que lo llevó a cambiarlo por Kiko para evitar problemas legales.

Uno de los recuerdos más difíciles para Villagrán fue el homenaje póstumo a Gómez Bolaños. Invitado por el hijo del comediante, el actor viajó con su familia para asistir al evento, pero lo que vivió allí lo dejó desconcertado. “Me llevaron a una oficina y luego me colocaron en un rincón”, relató. Aunque fue ovacionado por el público cuando se mencionó su nombre, esa parte fue eliminada en la transmisión televisiva. “Eso lo cortaron en Univisión. No se vio”, comentó con cierta resignación.

Villagrán también habló sobre su relación con Florinda Meza, quien interpretaba a Doña Florinda en la serie y fue pareja de Gómez Bolaños. Con tono irónico, recordó comentarios que Meza hizo en entrevistas y dejó entrever las tensiones que surgieron detrás de las cámaras: “Roberto estaba muy enamorado de ella, y ella lo siguió porque él era famoso. No tiene esa chispa, pero siempre supo mantenerse bien posicionada”, comentó sobre la dinámica entre ellos.

Después de su salida de El Chavo del 8, Villagrán enfrentó un bloqueo en la industria. Según el actor, Emilio Azcárraga, uno de los magnates de la televisión mexicana, dio la orden de que no le ofrecieran trabajo. “Mandó comunicados a todos los canales donde se transmitía El Chavo, diciendo que no me contrataran”, contó. Este hecho lo dejó en una situación económica crítica: “Perdí mi casa en ese momento”.

Sin embargo, encontró fuerza en su fe para salir adelante. “Sentí una voz que me dijo que podía quedarme lamentándome o superar los obstáculos”, explicó, y desde entonces ha trabajado para reconstruir su vida y su carrera.

Hoy, mira hacia el pasado con una mezcla de agradecimiento y arrepentimiento. “Me arrepiento de haber dejado que la fama me afectara en ciertos momentos, pero por suerte volví a la realidad”, confesó. Ahora, a sus 80 años, su deseo es simple: envejecer con dignidad. “Solo quiero valerme por mí mismo hasta el final”, dijo, con la serenidad de alguien que ha aprendido de sus experiencias.

Carlos Villagrán, quien hizo reír a generaciones con su interpretación de Quico, sigue siendo un ícono de la comedia, pero detrás de esa sonrisa hay una historia de retos personales y profesionales. Concluyó su reflexión con una frase que resume su actitud hacia la vida: “Nada te debo y nada me debes”.