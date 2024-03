La Chilindrina anuncia su retiro de los escenarios: 'No quiero dar lástima a la gente'

"La chilindrina", nombre con el que se conoció internacionalmente a María Antonieta de las Nieves, por su papel en ‘El Chavo del Ocho’, dio a conocer su retiro de la actuación y su cierre final con el personaje al que le dio vida durante tantos años; reconocimiento, fama, popularidad y respeto interpretan do a una niña de 8 años.

La mexicana, debutó en las tablas a sus 21 años dándole vida a ‘La Chilindrina’, pero ahora se siente preparada para dar un paso al costado tras más de 53 años de actuación, lo que hará en la comedia teatral ‘Los huevos de mi madre’, con la que se presentara por una gira en Colombia tras su éxito en México.

La artista anunció que ofrecerá ocho funciones por todo el país, iniciando desde el 24 de mayo, pero no se trata únicamente de una obra de ella, sino que emocionó al público colombiano al revelar que esta fue escrita y coprotagonizada por el paisa Fernando Botero, con el que quiso “mostrar lo que sien tren los hombres al ser abandonados por su pareja”.

“Lo que pasó fue que me enamoré de la obra en cuanto la vi, yo no pude estar en escena porque estaba de gira con la Chilindrina, estuvo Normita Lazareno, que es gran amiga mía. Le dije al señor Botero que la obra me había encantado y que había sido una lástima haberme perdido la opción de estar y ahí fue cuando me dijo que quería llevar la obra a Suramérica y que yo iba a ser la protagonista”, dijo la actriz mexicana en entrevista con El Colombiano.

“Es una obra que les va a hacer una catarsis en su vida, porque se van a dar cuenta las mamás que son posesivas. A las madres les va a hacer mucho bien, al igual que los hijos, que van a entender por qué sufrimos las madres, yo no fui madre posesiva, en especial porque estuve mucho tiempo viajando, así que los dejé volar, quedó la sensación que debí tenerlos más conmigo, porque la vida se va muy rápido. Por favor, vayan a ver nuestra obra y después repítanla, porque sé que la van a repetir”, dijo sobre su nueva obra.

La obra, además, resalta el papel de María Antonieta por primera vez respondiendo a su edad verdadera, lo que ella considera importante dado que la mayor arte de su vida le dio vida a ‘La chilindrina’, quien tenía siempre ocho años.

"Sí y te voy a decir por qué; espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces, si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, entonces Los huevos de mi madre, sí va a ser lo último, porque así quisiera seguir haciendo la Chilindrina, no lo iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las de coreografías”, aseguró.