Hilary Swank presenta a sus mellizos tras dar a luz a los 48 años

La ganadora del Oscar de 48 años se convirtió en madre primeriza tras dar a luz a sus mellizos, un niño y una niña que han nacido justamente como un regalo de Pascua.

"No ha sido fácil. Pero chico (¡y chica!) merece la pena", publicó Hilary Swank en Instagram este lunes, junto a una foto en la que aparece de pie frente a una puesta de sol sosteniendo a dos pequeños bebés.

La estrella del “Million Dollar Baby”, de 48 años, no reveló los nombres ni la fecha de nacimiento de los niños.

Swank se casó con el empresario Philip Schneider en agosto de 2018 y cuatro años después reveló que estaban formando una familia.

La dos veces ganadora del Oscar, ambas como mejor actriz, por "Boys Don’t Cry" en 1999, y "Million Dollar Baby" en 2004, anunció que estaba embarazada el pasado mes de octubre durante una entrevista en el morning show estadounidense Good Morning America: “Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y es que voy a ser madre”, explicaba Swank dando la primicia en televisión. “Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”.

Tras el anuncio de su embarazo, Hilary Swank publicó varias fotos de su creciente barriga en Instagram, incluso durante Halloween y Navidad, para mantener actualizados a sus seguidores sobre su progreso.

También publicó en la red social antes de su parto, preguntando en broma a sus seguidores si debería dar a luz con la canción "Push It" de Salt-N-Pepa.

Han sido muchos los fans que han querido felicitar a la nueva madre, incluyendo algunas celebridades como el caso de Sharon Stone, que le dejó un bonito mensaje: “Dios los bendiga, cariño, este es el viaje más extraordinario que jamás hayas realizado. Muy feliz por ustedes”. La también intérprete Sophia Bush añadió: “Están aquí”, junto a varios emoticonos de corazones en color blanco, al igual que Juliette Lewis, que felicitaba a la "bella y fuerte mamá y sus bebés".