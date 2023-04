'Se acabó el amor', Taylor Swift y su novio Joe Alwyn se separan después de seis años

A pesar del éxito abrumador que la cantante está teniendo con su último álbum de estudio que la llevó a romper varios récords dentro de la industria musical, en el aspecto amoroso a Taylor Swift el destino le vuelve a hacer una mueca tras confirmarse su ruptura con el actor Joe Alwyn luego de seis años de relación.

La exclusiva la daba el pasado sábado Entertainment Tonight, y más tarde la revista People, donde revelaban que la separación ha sido amistosa y “nada dramática”. Según ET, la ruptura es la razón principal por la que Alwyn no ha asistido a ninguno de los conciertos de la gira de Taylor Swift "The Eras Tour", que arrancó el 17 de marzo en Glendale, Estados Unidos y que ha sido un éxito total.

Swift y Alwyn por ahora no se han pronunciado sobre su ruptura. Algo que no es de extrañar, pues ambos han sido muy discretos respecto a su noviazgo, que comenzó en el año 2016.

Una relación de la que siempre se supo poco

Taylor Swift, de 33 años, y Joe Alwyn de 32, comenzaron a salir en el 2016 y fue durante la pandemia que la pareja inició una exitosa colaboración musical, lo que llevó a Swift a coronarse en los premios Grammy de 2021.

Los álbumes "Folklore" y "Evermore", incluyeron colaboraciones con Alwyn, quien escribió varias canciones bajo el seudónimo de William Bowery.

Folklore terminó llevándose el Grammy 2021 a Álbum del Año y Evermore fue nominado al mismo premio en la ceremonia de 2022.

“Joe es la primera persona a quien le toco cada canción que escribo, y la pasé muy bien escribiendo canciones contigo en cuarentena”, dijo Swift en su discurso de aceptación.

Alwyn está acreditado como coguionista en “Betty” y “Exile” de Folklore, así como en “Champagne Problems”, “Coney Island” y “Evermore” en Evermore.

“Soy consciente de que la gente quiere saber sobre ese lado de las cosas. Creo que hemos sido muy privados con éxito y eso ahora se ha asimilado para la gente... pero realmente prefiero hablar de trabajo”, dijo en 2018 a British Vogue (vía People).

