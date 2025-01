¡Dura decisión! Jennifer Lawrence dejó la escuela a los 14 años para conquistar Hollywood

Esta elección, considerada arriesgada para muchos, fue el primer paso hacia una carrera que la convertiría en una de las actrices más reconocidas de su generación.

Una entrevista con 60 Minutes de CBS, Lawrence sorprendió al público al confesar que nunca terminó la escuela secundaria y que no cuenta con un diploma ni un GED. “Dejé la escuela media. No tengo técnicamente un diploma ni un GED. Soy autodidacta”, afirmó con total sinceridad.

Aunque el sistema escolar nunca le permitió sentirse plenamente capaz, encontró en la actuación un espacio para descubrir sus verdaderas fortalezas. “Cuando leo un guion, siento que sé exactamente cómo se vería si alguien se sintiera así. Era una parte de mi cerebro que ni siquiera sabía que existía, algo en lo que podía confiar”, explicó en la misma entrevista.

Desde pequeña, Lawrence tuvo una certeza absoluta: la actuación era su propósito. Convencer a su familia no fue tarea fácil. En una entrevista con Glamour, recordó lo complicado que fue persuadir a sus padres para que la dejaran dejar la escuela a los 14 años: “Fue un sentimiento abrumador de ‘Entiendo esto. Esto es lo que estoy destinada a hacer’. Intentar que mis padres comprendieran eso fue una locura, pero eventualmente lo aceptaron”.

Dejar su hogar en Louisville, Kentucky, para perseguir su sueño marcó el inicio de un camino lleno de desafíos y sacrificios. Según declaró al Daily Mail, esta decisión también complicó su relación con el concepto de “hogar”, un tema que exploró profundamente a través de sus personajes, especialmente en Causeway. En una entrevista con Entertainment Weekly, habló sobre la conexión emocional que tuvo con su personaje: “Me identifico con esa sensación de tratar de encontrar tu hogar, de encontrar dónde tienes un propósito”.

El sacrificio de Lawrence dio frutos rápidamente. A los 20 años, recibió su primera nominación al Oscar por su actuación en Winter’s Bone, un papel que la colocó en el radar de la crítica y la industria. Dos años después, ganó el premio de la Academia como Mejor Actriz por Silver Linings Playbook, convirtiéndose en la segunda actriz más joven en lograrlo.

Lo sorprendente es que alcanzó este éxito sin haber recibido formación formal en actuación. En declaraciones a Glamour, recordó: “Nunca tomé una clase, simplemente lo hice. Solo seguí mi instinto”.

El reconocimiento global llegó acompañado de presiones y responsabilidades que pocas personas enfrentan a una edad tan temprana. En una entrevista con People, Lawrence reflexionó sobre los desafíos que implicó alcanzar la fama siendo tan joven: “Tuve que asumir responsabilidades que mis contemporáneos no tenían. Pero siempre tuve claro que no quería que nada se interpusiera en mi camino”.

A lo largo de los años, Jennifer Lawrence ha demostrado que su decisión de dejar la escuela fue, en su caso, una apuesta ganadora. Su trayectoria, llena de éxitos y personajes inolvidables, es un testimonio de su determinación y autoconfianza.

Hoy, la actriz no solo es reconocida por su talento en la pantalla, sino también por su autenticidad y su capacidad para desafiar las expectativas convencionales. En palabras de Lawrence: “Encontré lo que quería hacer, y no quería que nada se interpusiera. Forjé mi propio camino, y no me arrepiento de nada”.