Jennifer Lopez se va de vacaciones a Italia con amigos y sin Ben Affleck

Al parecer la situación entre la cantante y el actor continúa en veremos y ambos se han dado a la tarea de mantenerse al margen de comentarios y rumores entorno a su relación. Sin embargo, cada vez se confirma que, aunque no hay un comunicado oficial la relación no va viento en popa.

Es así como nuevamente Jennifer López de 54 años fue vista sin su esposo disfrutando de unas vacaciones en un hotel en Positano, Italia. Vistiendo una blusa de tubo, pantalones cortos con la cintura alta y al parecer acompañada de sus amigos, después de ir a la cubierta del resort y abordar un bote en el que se alejó con ellos.

Según lo que las fuentes cercanas a la pareja han declarado a los medios de comunicación la relación no ha marchado bien, pero ambos han tomado la decisión de hacer que funcione, por lo que conscientes de sus problemas se estarían dando un aire con la intención de que este sirva para que se extrañen lo suficiente antes de tomar una drástica decisión.

“Ben y Jen no quieren divorciarse, Dicen que no lo harán, pero su relación simplemente no funciona en este momento. Aún no han terminado y quieren arreglar las cosas porque se aman, pero también ambos son infelices”, le había dicho un allegado de la pareja a ET.

Otro por su parte, dijo que la razón por la que no se han divorciado es porque este ha sido su segundo intento de construirse juntos y no lo quieren echar a perder por el sentimiento que se tienen: “Es la mayor historia de amor jamás contada, están desesperados por arreglar las cosas”.

“Jen y Ben han estado viviendo vidas separadas, pero aún no se han separado oficialmente. En este punto, simplemente están haciendo lo suyo. Comenzaron su relación muy optimistas y pensaron que las cosas podrían cambiar, pero no lo han hecho”, añadió.