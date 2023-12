Marvel se queda sin villano | Jonathan Majors declarado culpable de agresión a su exnovia

La estrella emergente de Hollywood Jonathan Majors fue declarado culpable de agredir y acosar a su exnovia Grace Jabbari, lo que ha provocado que la productora Marvel le retire de sus planes para futuras producciones de superhéroes. No obstante, el jurado, compuesto por seis personas, determinó que Majors no era culpable de otros dos cargos que requerían que los fiscales demostraran que había actuado con intención.

Tras la deliberación, medios especializados de Estados Unidos reportaron que Marvel Studios despidió al actor, quien interpretaba al villano Kang el Conquistador en el universo cinematográfico del estudio. “El estudio no seguirá trabajando con Jonathan Majors”, dijo a la agencia de noticias AFP una fuente cercana al caso.

Jonathan Majors, de 34 años y protagonista de 'Creed III' y 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', estaba acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra una mujer tras una llamada a la policía por una disputa doméstica el 25 de marzo, por la que fue detenido y después puesto en libertad. Durante el proceso de dos semanas, el actor no testificó. Pero sí lo hizo su ahora exnovia, Grace Jabbari, quien describió en detalle el altercado que dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

La policía informó de que había respondido a una llamada de emergencia en Manhattan por una presunta disputa doméstica entre Majors y Jabbari a finales de marzo, cuando aún eran pareja. Majors había recibido un mensaje de texto y Jabbari había intentado coger su teléfono, creyendo que estaba hablando con otra mujer, informaron los medios locales.

Majors, que fue absuelto de un cargo diferente de agresión y de acoso agravado, será sentenciado el 6 de febrero. Se negó a hacer comentarios cuando salió del tribunal, según reportó la agencia AP.

"Las pruebas presentadas a lo largo de este juicio mostraron una etapa de abusos psicológicos y emocionales, y una escalada de patrones de coacción", dijo el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Con este veredicto la carrera cinematográfica de Majors se complica. En los últimos meses, el actor ha perdido contratos de publicidad y gestión de proyectos, al haber sido dado de baja de la empresa representante de talentos Entertainment 360 y perder un papel en el filme 'The Man in My Basement'.

Mientras el estudio de superhéroes preparaba la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, eligió al aclamado Majors como el antagonista Kang el Conquistador. El personaje abarcaría varias películas y series como la respuesta de la siguiente fase del Universo Cinematográfico de Marvel a Thanos, el villano de “Avengers: Endgame”.

Majors ya había aparecido en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y las dos primeras temporadas de “Loki”. Iba a protagonizar “Avengers: The Kang Dynasty”, cuyo estreno está previsto para mayo de 2026. El futuro de “La Dinastía Kang” ahora no está claro. Disney se negó a comentar si reformulará el papel de Kang o girará en una nueva dirección.

Para Marvel, la partida de Jonathan Majors se suma a una serie de reveses recientes. Aunque su éxito de taquilla (casi 30 mil millones de dólares en todo el mundo en 33 películas) no tiene igual en la historia del cine, la fábrica de superhéroes ha atravesado recientemente algunas luchas atípicas. “The Marvels”, estrenada en noviembre, ha tenido la peor actuación en cines del MCU, con 204 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo.