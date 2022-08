Kanye West se burla de la ruptura de Pete Davidson y Kim Kardashian

Tras el anuncio de la separación de Kim Kardashian con el comediante y actor Pete Davidson luego de 9 meses de relación, el que ha celebrado la noticia en tono 'burlesco' ha sido el rapero Kanye West, quien nunca superó que su exesposa y madre de sus 4 hijos lo haya reemplazado por el cómico actor.

El ex marido de Kardashian compartió una portada ficticia del New York Times en Instagram la madrugada de este lunes que decía: “Skete Davidson muerto a los 28 años”, consiguiendo más de un millón de likes de sus seguidores en menos de una hora.

Desde que Davidson comenzó a salir con Kim, el rapero lo apodó "Skete", convirtiéndolo en su enemigo público número uno. Kanye, de 45 años, también atacó al comediante en su video musical para la canción “Eazy”. En el clip, catalogado por muchos como una clara apología del delito, West secuestra a Davidson y lo entierra vivo.

Anuncio de separación

El primer medio en confirmar la separación de la pareja fue E!News. La cadena de televisión estuvo vinculada durante muchos años a la familia Kardashian por la producción de su reality show, "Keeping Up with the Kardashians", que inició en sus pantallas en el año 2007 hasta junio de 2021.

Poco después, Page Six y People también confirmaban la ruptura. Según ambos medios, Kardashian y Davidson han puesto punto y final a su noviazgo esta semana. Parte de la razón de dicha ruptura, se debería a sus dos ajetreadas agendas y continuos viajes.

Él está pasando parte del verano en Australia, donde graba la película Wizards! con Orlando Bloom y Naomi Scott, y ella sigue en Los Ángeles al frente de sus varios negocios y con sus cuatro hijos. Según E!News, ha sido una ruptura acordada por ambas partes y ambos han decidido seguir su relación como amigos.

Hasta el momento, los protagonistas no se han pronunciado sobre el fin de su relación. Y eso que algunos ya habían llegado a ponerles un nombre como pareja: se habían convertido en los Kete, algo que parece reservado a las parejas de grandes estrellas como en su momento fueron los Bennifer, luego Brangelina.

“Pete tiene 28 años y Kim 41, simplemente están en lugares diferentes en este momento. Él es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que ella vuele a New York, o donde sea que él esté, en cualquier momento, pero Kim tiene cuatro hijos y no es fácil”. — Page Six - Fuente anónima

Kardashian y Davidson habían comenzado a salir en medio de su divorcio de West, con quien comparte cuatro niños: North (9), Saint (6) Chicago (4) y Psalm (3).

La empresaria todavía conserva en su cuenta de Instagram las fotografías junto al comediante.