Los tatuajes de Pete Davidson en honor a Kim Kardashian: ¿Cuántos son y qué significan?

Pete Davidson y Kim Kardahian han logrado convertirse en una de las parejas de celebridades más habladas en los últimos meses y una de las razones principales son los detalles permanentes que Pete le ha dedicado a su novia. Hasta el momento se ha logrado identificar cuatro tatuajes que el actor y comediante se ha realizado desde el inicio de su relación.

“Kim”

El primer tatuaje que se detectó sobre la socialité fue el de una “marca” con su nombre en el pecho de Pete. Este, a diferencia de otros detalles, no es un tatuaje en sí. Kim compartió en una entrevista con Ellen Degeneres que este se trata de una marca hecha con hierro.

“Él quería tener algo que estevuiera ahí y no se pudiera quitar…porque él está en el proceso de quitarse todos los tatuajes de su brazos y cuello, así que él está “no quiero ser capaz de quitarmelo o cubrirlo, y yo quiero que esté ahí como una cicatriz”. — Kim Kardashian sobre tatuaje de Pete Davidson

“My Girl Is a Lawyer”

Otro tatuaje que Kim habló en la entrevista con DeGeneres es el de “My Girl Is a Lawyer” (Mi chica es abogada). Este tatuaje se encuentra en la clavícula y ella lo considera especial y “muy cute”. Hay que recordar que Kim Kardashian estudió abogacía y recientemente pasó el Baby Bar, un examen de leyes.

“KNSCP”

Uno de los tatuajes más controversiales que se ha detectado en Pete son las iniciales de Kim y sus cuatro hijos con Kanye: North (9), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (3). Este fue compartido por sus fans en una imagen donde se ve en su cuello las iniciales a finales de abril.

“Aladdin y Jasmin”

El último tatuaje, y posiblemente el más reciente, es uno donde Pete conmemora su primer beso con Kardashian. La pareja apareció junta por primera vez en un sketch de SNL donde personifican a los personajes Aladdin y Jasmin. Ahí, ambos compartieron su primer beso.

En el podcast de Amanda Hirsch “Not Skinny But Not Fat” Kim compartió que “Fue un beso actuado, pero aún así fue con un poco de chispa. No fue nada como un sentimiento súper loco. Yo estaba como, 'Hmm', y luego dije, 'Wow, realmente no he besado a nadie más en 10 años, así que tal vez estoy actuando un tonra y no es nada, y es solo un beso en el escenario".

Sin embargo, ese momento dio paso a la relación que mantiene con Pete desde octubre del 2021. En honor a esto, Pete se tatuó el nombre de los personajes de Disney con un símbolo de infinito en medio para transmitir que su amor será para siempre.