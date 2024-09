El legendario comediante Dick Van Dyke busca trabajo a sus 98 años

Dick Van Dyke, el célebre actor y comediante que se aproxima a cumplir 99 años, continúa demostrando que la edad no es un obstáculo para mantenerse activo en el mundo del entretenimiento. En un emotivo gesto de reconocimiento a su prolífica carrera, Van Dyke hizo historia el pasado fin de semana al ganar un Emmy por su especial Dick Van Dyke: 98 años de magia, empatando así el récord de Norman Lear, quien también ganó un Emmy a los 98 años en 2020.

Durante la ceremonia, el veterano actor mostró su inigualable humor al recibir el premio. "Espero ser recordado por hacer reír a la gente durante 75 años. He estado en este negocio 75 años. No puedo creer que aún siga aquí, actuando", declaró Van Dyke a People, con la humildad y alegría que siempre lo han caracterizado. La ovación de pie que recibió al subir al escenario, capturada en un video compartido por su esposa Arlene Silver en redes sociales, reflejó el profundo cariño y admiración que el público sigue sintiendo por él.

Sin embargo, lo más llamativo de la noche fue la determinación de Van Dyke de continuar su carrera a pesar de su avanzada edad: "Estoy buscando trabajo, si alguien tiene", bromeó el actor al recibir su premio. Lejos de ser solo una declaración jocosa, Van Dyke reveló que tiene proyectos en marcha, incluyendo su participación en la película Capture the Flag, donde compartirá pantalla con reconocidas figuras como Louis Gossett Jr., John Amos, Barry Corbin y Paul Dooley.

A lo largo de su carrera, Dick Van Dyke ha sido un ejemplo de perseverancia y amor por su arte. Por eso, no sorprende que al ser consultado sobre los consejos que ofrecería a los jóvenes actores que recién empiezan en la industria, su mensaje fuera claro y directo: "Tienen que mantenerse firmes. Van a pasar por momentos difíciles y muchas audiciones, pero tienen que seguir adelante. La paciencia es clave, y sobre todo, es muy importante creer que pueden lograrlo", reflexionó.

La esposa del actor, Arlene Silver, no solo ha sido su compañera de vida, sino también su colaboradora en este último éxito, desempeñándose como productora del especial galardonado. Ante posibles críticas por nepotismo, Van Dyke fue enfático al señalar: "Ella consiguió el trabajo por mérito propio. Me conoce por dentro y por fuera, y no acepta tonterías de nadie". La química entre ambos, tanto en lo personal como en lo profesional, ha sido un pilar en la etapa más reciente de la carrera del actor.

Van Dyke ya había hecho historia el año pasado al convertirse en el ganador más longevo de un Daytime Emmy por su participación en Days of Our Lives. Su legado incluye clásicos cinematográficos como Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, y la comedia dramática The Comic. Aunque es reconocido principalmente por su destreza en la comedia y los musicales, Van Dyke expresó en la entrevista con People su gratitud por recibir este nuevo tipo de reconocimiento: "Rara vez me reconocen por actuar de manera dramática o seria; después de todo, la comedia y los musicales son mi especialidad".

A lo largo de este año, Van Dyke ha seguido sorprendiéndonos. A principios de 2024, hizo una aparición inesperada en el programa The Masked Singer, demostrando una vez más su energía inagotable y su pasión por el entretenimiento. Esta actuación reafirma su compromiso con el público, sin importar su edad.