Mujer creyó tener una relación con Keanu Reeves por WhatsApp y le robaron más de 700 mil euros

Una mujer hizo pública la monumental estafa que sufrió a causa de un hombre que se hizo pasar por el famoso actor Keanu Reeves, con el que ella creyó que tenía una relación.

Katy, quien vive en Barcelona, España, asegura que el impostor la estafó no solo emocionalmente, dejando en ella una ilusión fallida, sino que además le robó 700 mil euros.

La mujer era una fiel admiradora del protagonista del protagonista de John Wick, "Eres un tío humilde que le encanta el rock y las motos", confesó que le decía a su impostor. Ella recibió una llamada del hombre identificándose como Reeves y desde el 28 de diciembre empezaron una relación virtual.

Aseguró que la voz de su interlocutor era exactamente igual a la del actor, sin embargo, se planteó varias veces la posibilidad de que fuera un engaño, pero la misma cantidad de veces creyó confirmar con sus películas y entrevistas que era el mismo tono y la misma voz, por lo que continuó su relación con él.

"No me podía creer que me llamase, pero la voz era la suya y me hablaba en inglés", aseguró la catalana a las autoridades y medios de comunicación.

Katy dijo que el supuesto Reeves le dijo que la quería y deseaba verla para estar juntos: "Solo quería hacerte saber que te quiero, tengo ganas de ver tu hermosa sonrisa y estar contigo pronto".

Luego, el estafador, quien hacía parte de una organización criminal, le pidió dinero para un ordenador especial (5.000 euros), luego para viajar en un jet privado e ir a verla (60.000) argumentando que tenía dinero en un paraíso fiscal.

La mujer le hizo un total de 16 transferencias con importes de hasta 90.000 euros y se endeudó gravemente, vendió su apartamento y pidió dinero a su madre y a un banco: "Estoy totalmente arruinada y no tengo trabajo. Sí, me fui enamorando",

Finalmente, el hombre desapareció "Es que era su voz, luego he pensado que era creada con IA. Una muñequita rota", así me sentí", aclaró.