Murió la actriz Patti Yasutake, de 'Star Trek', tras una larga batalla contra el cáncer

Patti Yasutake murió a los 70 años tras perder la batalla contra el cáncer. La información fue confirmada por su manager y amigo Kyle Fritz, quien añadió que la actriz falleció el pasado 5 de agosto en un hospital de Santa Mónica, Estados Unidos, rodeada de sus seres queridos.

Fritz confirmó al medio The Hollywood Reporter que la actriz llevaba una larga batalla contra una rara forma de linfoma de células T. "Patti fue mi primera clienta cuando empecé hace más de 30 años", ha dicho en un comunicado. "Disfrutamos cada día que pudimos trabajar juntos, y echaré de menos su talento espiritual y su tenacidad, pero sobre todo su amistad".

¿Quién era Patti Yasutake?

Yasutake, era estadounidense de ascendencia japonesa y nació el 6 de septiembre de 1953 en Los Ángeles, California. Fue conocida por su papel como la enfermera Alyssa Ogawa en la popular serie de televisión "Star Trek: The Next Generation" y en las películas relacionadas con la franquicia, incluyendo "Star Trek: Generations" y "Star Trek: First Contact".

En su personaje de Alyssa Ogawa se caracterizó por trabajar en la enfermería de la nave estelar Enterprise-D. Su papel fue bien recibido por los fanáticos y se convirtió en un personaje querido en la serie.

Además de su trabajo en "Star Trek", Patti Yasutake apareció en varias series de televisión y películas a lo largo de su carrera, incluyendo roles en "The Young and the Restless", "Grey's Anatomy", y "Bones". También trabajó en teatro y en producciones independientes.

La actriz se graduó en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), con una licenciatura en artes.

Además de su legado actoral estuvo involucrada en diversas causas sociales y comunitarias, apoyando a la comunidad asiático-estadounidense y participando en eventos relacionados con el empoderamiento de las mujeres y la diversidad en Hollywood.