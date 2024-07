Fallece Erica Ash, actriz de 'Scary Movie 5', tras perder la batalla contra el cáncer

Erica Ash llevaba mucho tiempo sometiéndose a tratamientos que pudieran salvar su vida. Sin embargo, en la última etapa de la terrible enfermedad tanto ella como sus familiares notaron que había llegado el momento de rendirse.

La también comediante, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2019. Desde entonces, había sido abierta sobre su experiencia y su lucha contra la enfermedad, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana.

“Erica fue una mujer increíble y una artista talentosa que tocó innumerables vidas con su agudo ingenio, humor y genuino entusiasmo por la vida. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”, compartió su familia en un comunicado.

Diann Ash, la madre de Erica agregó en una declaración que la actriz "hizo la transición pacíficamente rodeada de sus seres queridos".

Aunque no todos sus allegados lo sabían, los planes de Erica eran convertirse en médica, por lo que inició sus estudios de medicina en la Universidad Emory, donde se dio cuenta que tenía grandes dotes para la actuación y se dejó enamorar de una segunda carrera.

"Inconscientemente, creo que lo supe desde el principio. Mis padres tenían otros planes para mí: como la mayoría de los padres, solo querían verme exitosa y feliz. En sus mentes, eso significaba ser médica o abogada: ingresar a la Universidad Emory", dijo con anterioridad a la asociación de exalumnos Emory Wire.

"Pero, aunque yo era inteligente y podía hacer el trabajo fácilmente cuando me lo proponía, el problema era mantener mi mente enfocada en ello. Siempre sentí que había un camino diferente que me haría más feliz", reconoció la actriz.

Se fue a Nueva York y actuó en El Rey León y Baby It's You! de Broadway, luego en la obra Off-Broadway de Nora Ephron y Delia Ephron, Love, Loss, and What I Wore, y así encontró su lugar en la comedia, protagonizando The Big Gay Sketch Show y MADtv antes de conseguir papeles en Real Husbands of Hollywood y Survivor's Remorse.

Luego llegó a la pantalla grande, en donde formó las filas de Scary Movie 5 de 2013, Jean of the Joneses de 2016 y Violet de 2021.

"He confiado en mi espíritu en mis relaciones, amistades, familia, salud, asuntos personales y profesionales, tanto grandes como pequeños, y es lo único que nunca me ha decepcionado. Estoy muy agradecida de haber encontrado mi espíritu y todavía estoy descubriendo su magnífico poder ilimitado: justo cuando creo que he logrado comprenderlo, descubro una nueva profundidad abismal. ¡Mi espíritu es asombroso!", dijo la mujer a su alma Mater.

Tras su fallecimiento, su amiga de toda la vida le rindió un sentido homenaje: "Erica era talentosa y divertida, ya fuera en el programa Survivor's Remorse o Madtv, ella ponía todo de sí en su trabajo. Ella siempre estaba ahí... ahora se ha ido", escribió la comediante en Instagram el 29 de julio.