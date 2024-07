El actor que rechazó dos veces el papel de Superman y huyó de Hollywood para irse al campo

Josh Hartnett confesó que sus experiencias con los fans y seguidores no fue la que esperaba, la sensación de agobio que tuvo llegó al punto en el que tomó una drástica decisión priorizando su salud mental y emocional por encima de sus propios sueños y expectativas, que habían tomado forma cuando saltó a la fama con las películas Las vírgenes suicidas y Pearl Harbor a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Te puede interesar: 🔗¡Qué susto! Jennifer Garner se queda atrapada más de una hora en un elevador y graba cómo la rescataron

Te puede interesar: 🔗Tres miembros de un grupo de música evangélica nominada al Grammy fallecen en accidente aéreo

En la película Pearl Harbor Josh Hartnett interpretó a Danny Walker, uno de los protagonistas. Su personaje es un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y amigo del personaje de Ben Affleck, quien también es piloto en la película. La trama se centró en los eventos del ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial y las vidas de los personajes principales en medio de ese conflicto histórico.

“La atención que la gente me prestaba en ese momento era casi malsana”, dijo Josh a The Guardian.

Los acosadores incluso llegaron a plantarle cara haciéndolo sentir que su vida estaba en riesgo: “Hubo incidentes, apareció gente en mi casa, gente que me acechaba. Un tipo se presentó en uno de mis estrenos con una pistola, diciendo que era mi padre. Terminó en prisión”, relató.

Aunque este incidente ocurrió cuando él tenía 27 años, no terminó allí. “Pasaron muchas cosas más. Fue una época extraña y yo no iba a ser un recurso para el molino”, puntualizó.

La estrella de Faculty, quien vive en Inglaterra con su esposa Tamsin Egerton y sus cuatro hijos, también explicó que quería mantener los pies en la tierra.

"Simplemente no quería que mi vida fuera consumida por mi trabajo", explicó Hartnett a The Guardian. "Y en ese momento existía la idea de que tenías que entregarlo todo cuando firmabas. Y ya viste lo que le pasó a algunas personas en ese entonces. Fueron destruidas por ello. No quería eso para mí", aclaró.

El actor narró que ahora está en un punto de su vida en el que después de la pausa profesional está listo para el resurgimiento.

“Es sumamente gratificante que la gente esté interesada en lo que estoy haciendo. Quiero decir, no hacemos películas para nosotros mismos, las hacemos para una audiencia. Por lo tanto, es especial que a la gente le guste lo que estoy realizando en este momento”, concluyó.

Rechazó ser Superman

Uno de los rumores más corrió por los pasillos de los estudios de Hollywood es que Josh Hartnett rechazó el papel de Superman en la película planeada por Brett Ratner. Se dice que Warner y DC intentaron convencerlo para dar vida al personaje de DC Cómics y en dos ocasiones dijo que no. Se dice que el actor rechazó el papel de Superman hasta en dos ocasiones diferentes porque no quería que los papeles mediáticos se apoderaran de él.

En 2023, se filtró una foto de la prueba de vestuario de Hartnett para "Superman: Flyby". El actor aparecía vestido con un traje con el logo sobre un fondo negro en lugar de amarillo, algo que se ha hecho antes.

El intérprete buscó dar un cambio de perspectiva a su carrera y al modo de seleccionar sus roles, lo cual le llevó incluso a rechazar trabajar con Christopher Nolan en 'El caballero oscuro', donde Christian Bale personifica a Batman y el fallecido Heath Ledger hizo el magistral papel de Joker, por el que recibió un Oscar póstumo.

Por suerte, más tarde tuvo la oportunidad de reunirse con el director británico en la multipremiada 'Oppenheimer', y descubrió que las personas son más importantes que los proyectos.

"Siempre buscaba algo que se alejase de lo que la gente esperaba de mí. Reconozco la oportunidad perdida de trabajar con un tipo como Chris [Nolan], y he descubierto que, por mucho que te preocupe centrar tu carrera en cosas que te interesen, ya no creo que eso sea lo más importante. Se trata de encontrar personas en las que confíes de verdad".