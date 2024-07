Tres miembros de grupo de música evangélica nominada al Grammy fallecen en accidente aéreo ¿Qué se sabe?

Tres integrantes de la reconocida banda de música evangélica o gospel, fallecieron en un accidente aéreo en Wyoming, que además cobró la vida de otras personas más que iban a bordo el pasado 26 de julio. El avión monomotor Pilatus PC-12, propiedad del grupo, había despegado desde Georgia a Nebraska City, Nebraska, la mañana del 26 de julio y luego despegó nuevamente esa tarde, rumbo a otra parada en Billings, Montana.

Te puede interesar: ¡Tragedia! Nueve músicos de un grupo folclórico fallecen tras caer por un barranco

Te pude interesar: Tragedia | Influencer viajera fallece tras caer de un acantilado mientras grababa un video

Los cantantes Kelly Nelon Clark de 64 años, su esposo Jason Clark y su hija Amber Nelon Kistler de 35 años, murieron junto con el esposo de esta última, Nathan Kistler de 34 años. En el siniestro también perdieron la vida la asistente de la banda con sede en Georgia, Melodi Hodges, además del piloto, Larry Haynie, y su esposa, Melissa Haynie, según lo confirmó Gaither Management Group en un comunicado.

"Una de las familias de músicos gospel más queridas de Estados Unidos. Los Nelon se vieron involucrados en un trágico y fatal accidente aéreo el viernes por la tarde cuando se dirigían al crucero de regreso a casa de Gaither con destino a Alaska", dijo la compañía.

La hija menor de Kelly y Jason, la cantante de Nelons Autumn Nelon Streetman de 27 años, había viajado por separado al crucero junto con su esposo Jamie Streetman. Después del accidente, Autumn, que está en su segundo trimestre de embarazo del primogénito de ambos agradeció a los fanáticos y seguidores de la banda por su apoyo.

"Gracias por las oraciones que ya han hecho por mí, por mi esposo, Jamie, y por nuestro bebé que está por nacer, así como por los padres de Jason, Dan y Linda Clark. Agradecemos sus continuas oraciones, amor y apoyo mientras atravesamos los próximos días", dijo en su Instagram.

WSB-TV en Atlanta aseguró que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación están investigando la causa del accidente, que ocurrió en un área remota al norte de Gillette, Wyoming.

Un portavoz de la NTSB dijo al periódico británico The Guardian que la información preliminar indicaba que el accidente ocurrió después de un "problema con el piloto automático durante el vuelo".

Autumn y su esposo fueron notificados del accidente aéreo a su llegada a su destino: "Fueron llevados al hotel donde los artistas se reunieron con Bill y Gloria Gaither para orar, cantar y abrazarlos en su dolor, prometiéndose a apoyarlos en cualquier necesidad que surja", dijo Gaither Management Group en su declaración.

Rex Nelon, el difunto padre de Kelly, fundó la banda a finales de los años 70. El grupo, cuya formación ha cambiado a lo largo de las décadas, fue nominado a un Grammy al Mejor Álbum de Gospel Sureño por Let The Redeemed Say So en 1991. Los Nelons también eran conocidos por canciones como "I Shall Not Be Moved" y "We Shall Wear a Robe and Crown".