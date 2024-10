'Saved from the Titanic' | Así fue la primera y poco conocida película del hundimiento del Titanic

Mucho antes de que James Cameron presentara su épica visión del Titanic en 1997, una valiente actriz revivió el horror del naufragio en una película que ha quedado en gran medida en el olvido. Dorothy Gibson, sobreviviente del desastre de 1912, protagonizó y coescribió “Saved from the Titanic”, un intento de capturar la tragedia apenas un mes después de que el famoso transatlántico se hundiera. Esta producción, aunque modesta en comparación con su sucesora de Hollywood, planteó preguntas éticas profundas sobre la explotación del sufrimiento humano.

Te puede interesar: Actriz de 'Titanic' sorprende con su increíble transformación tras perder 100 libras

Te puede interesar: Fallece compositor de la icónica canción de Titanic, 'My Heart Will Go On'

La película de Cameron se convirtió en un fenómeno cultural, rompiendo récords de taquilla y ganando 11 premios Óscar, incluidos el de Mejor Película. Su historia de amor entre Jack y Rose resonó con una nueva generación, que revivió la tragedia a través de su espectacularidad visual. En cambio, “Saved from the Titanic” ofreció una visión cruda y personal del evento, una historia vivida por alguien que lo experimentó en carne propia.

El 14 de abril de 1912, Dorothy Gibson se encontraba disfrutando de una partida de bridge en el salón de primera clase del RMS Titanic. Horas más tarde, se hallaba en el bote salvavidas número 7, observando cómo el majestuoso barco se hundía. Solo cuatro semanas después, aún traumatizada, la mujer se encontraba frente a las cámaras, interpretándose a sí misma en una producción que buscaba dar una representación auténtica del desastre.

El 16 de mayo de 1912, “Saved from the Titanic” se estrenó con gran expectación, pero también con severas críticas. Filmada por Éclair Studios, la película utilizó la misma vestimenta que Gibson llevaba la noche del naufragio, un detalle que pretendía añadir autenticidad pero que, para muchos, resultaba insensible. La proximidad del estreno al evento real llevó a algunos críticos a cuestionar cómo era posible comercializar un acontecimiento tan reciente y doloroso. A pesar de ello, el filme fue un éxito financiero, atrayendo a un público ávido de detalles sobre la tragedia.

La producción estuvo marcada por la presión ejercida sobre Gibson por parte de Jules Brulatour, el productor y su pareja en ese momento. Según relatos, la actriz aún estaba en estado de shock durante el rodaje, lo que generó una atmósfera de tensión. Durante la filmación, se dice que ella estalló en lágrimas en varias ocasiones, incapaz de soportar el peso de revivir una experiencia tan devastadora.

Las críticas hacia la producción fueron duras. La “New York Dramatic Mirror” la calificó de “revolvente”, mientras que “Moving Picture News” se burló de la falta de autenticidad, alegando que había “tan poco Titanic como las montañas de Ozark”. Sin embargo, a pesar de la controversia, la película tuvo un impacto considerable y fue vista por miles de personas en Estados Unidos y Europa, quienes deseaban conocer más sobre el desastre.

El éxito comercial de “Saved from the Titanic” no pudo compensar las consecuencias psicológicas que enfrentó Gibson. A pesar de su actuación elogiada, la presión y el trauma acumulado la llevaron a retirarse del cine, marcando el final de su carrera en la industria. Para 1914, un incendio en los estudios de Éclair destruyó las últimas copias de la película, convirtiéndola en una de las muchas producciones perdidas de la era del cine mudo.

Hoy en día, solo quedan fotografías y recortes de prensa que dan cuenta de esta inquietante pieza de la historia del cine. Mientras las generaciones futuras recordarán el Titanic a través de la narrativa romántica de Cameron, la historia de Dorothy Gibson es un recordatorio del precio que se paga en el camino de contar historias reales. En un momento donde el morbo y la explotación parecían ser la norma, “Saved from the Titanic” dejó una huella imborrable, aunque olvidada, en la memoria colectiva del cine y su relación con la tragedia humana.