Fallece compositor de la canción de Titanic, 'My Heart Will Go On'

Hollywood ha vuelto a recibir otro golpe devastador, tras confirmarse la muerte del compositor Will Jennings a los 80 años, según reportaron medios norteamericanos. La noticia fue dada a conocer por su propia cuidadora quien confirmó que Jenning falleció en su residencia de Texas, luego de un prolongado periodo en el que su salud se había deteriorado gravemente.

Nacido en junio de 1944 en Kilgore, Texas, Estados Unidos, Will Jennings fue uno de los compositores y letristas más prolíficos y exitosos de la industria musical. A lo largo de su carrera, colaboró con destacados músicos y cineastas, dejando una huella imborrable en la música popular y cinematográfica.

Desde joven mostró un gran interés por la música, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad Estatal Stephen F. Austin, donde se graduó con una licenciatura en música. Posteriormente, Jennings trabajó como profesor de música, pero su pasión por la composición lo impulsó a trasladarse a Los Ángeles en la década de 1970, donde comenzó a escribir canciones para artistas y películas.

Fue nominado por primera vez a los Oscar en 1981 junto a Lalo Schifrin por el tema People Alone de la película El concurso (1980), dirigida por Joel Oliansky. Aunque ese año ganó tres premios Grammy y dos Globos de Oro, su primer gran triunfo vino un año después, en 1982, con la composición de Up Where We Belong, tema central del drama romántico Oficial y caballero, protagonizado por Richard Gere y Debra Winger. El tema le valió para ganar su primer Oscar, galardón que compartió con los compositores Jack Nitzsche y Buffy Sainte-Marie.

Pero si esa proeza fue extraordinaria, 15 años después llegaría el éxito que lo marcaría para toda su vida cuando en 1997 se asoció con el compositor James Horner para crear la letra de "My Heart Will Go On", el tema principal de la película Titanic, dirigida por James Cameron.

El tema, interpretado por Céline Dion, se convirtió en un éxito mundial y es hasta la fecha una de las canciones más emblemáticas del cine. La potente balada resonó en el corazón de millones de personas gracias a su emotiva melodía y las profundas letras que evocaban el amor eterno, un tema central en Titanic. La canción no solo contribuyó al éxito de la película, sino que se mantuvo en los primeros lugares de las listas musicales por meses.

Por esta contribución, Jennings recibió múltiples galardones, incluyendo el Premio Óscar a la Mejor Canción Original en 1998. Además, ganó el Globo de Oro y el Grammy por esta misma obra, haciendo de "My Heart Will Go On" uno de los mayores éxitos de la historia del cine y la música.

La conexión entre Jenning y James Horner fue una de las más prolífica de Hollywood. Además de Titanic, el duo ya había trabajado anteriormente en las canciones de los clásicos de animación En busca del valle encantado (1988) y Fievel va al Oeste (1991), y después colaboraron en el tema Where Are You Christmas?, escrito junto a Mariah Carey para la película de Jim Carrey como El Grinch (Ron Howard, 2000).

Aunque "My Heart Will Go On" es quizás el punto culminante de la carrera de Will Jennings, su legado incluye una amplia gama de éxitos. Jennings también escribió la letra de "Tears in Heaven", la desgarradora canción de Eric Clapton, que se convirtió en un himno tras la muerte del hijo de Clapton. Esta canción ganó varios premios Grammy y se ha mantenido como una de las baladas más emotivas de todos los tiempos. En 2006, su legado se consolidó cuando fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores.

Titanic: La película que marcó un hito

La película Titanic es una de las producciones más aclamadas y taquilleras de todos los tiempos. Estrenada en 1997 y dirigida por James Cameron, narra la historia del trágico hundimiento del RMS Titanic, el famoso barco que se hundió en su viaje inaugural en 1912 tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. El film combina un relato ficticio de amor entre Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) con los eventos históricos reales del desastre.

Titanic fue un éxito rotundo en taquilla, rompiendo récords y convirtiéndose en la película más taquillera de la historia hasta ese momento, con una recaudación de más de 2.2 mil millones de dólares a nivel mundial. La película recibió 11 premios Óscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, y por supuesto, Mejor Canción Original por "My Heart Will Go On".