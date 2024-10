¡Está embarazada! La Segura espera su primer bebé junto a su novio Ignacio Baladán

La reconocida creadora de contenido Natalia Segura ha emocionado a millones de seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo junto a Ignacio Baladán, chef y también influencer. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes han seguido de cerca la vida de la caleña, conocida por su autenticidad y su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos.

La historia de amor entre Natalia e Ignacio se dio a conocer mucho más en medio de las luces y cámaras del famoso reality show, donde no solo conquistaron al público, sino también se ganaron el uno al otro. Su relación, que se consolidó durante el programa en una emotiva propuesta de matrimonio por parte de Baladán, quien con ayuda de la producción y el icónico ‘Jefe’ del reality, sorprendió a Natalia en un momento que quedó grabado en la memoria de sus seguidores.

Meses después de ese mágico episodio, Natalia ha revelado una de las noticias más importantes de su vida: la llegada de su primer hijo, fruto del amor que comparte con Ignacio. Sin embargo, detrás de esta revelación, hubo una decisión muy meditada que la llevó a mantener en secreto su embarazo durante los primeros cuatro meses.

El anuncio de la maternidad fue recibido con euforia, pero muchos seguidores se preguntaron por qué Natalia había decidido ocultar esta etapa tan especial. La respuesta llegó de forma sincera y transparente a través de sus redes sociales: “No sabía cómo hacer para aguantar un galón tan grande. Yo decía, ‘¿Dios mío, por qué?’”, comentó la influencer en un video en el que explicaba los motivos detrás de su silencio.

Según Natalia, prefirió esperar hasta asegurarse de que todo marchaba bien con su bebé: “Los primeros tres meses son más riesgosos, y también la energía de muchas personas… hay miles detrás de la pantalla que me quieren, que me aman, pero capaz que hay otras que no, y es mejor cuidar a nuestro bebé de todas energías”.

Ignacio Baladán también se unió a la conversación, confesando con humor que ambos habían hecho un gran trabajo ocultando la noticia: “Somos muy buenos ocultando cosas, nadie ha ocultado un embarazo como nosotros”, señaló, demostrando la complicidad y alegría que viven como pareja.

El mensaje con el que Natalia reveló su embarazo a través de Instagram estuvo cargado de emoción. “Este mensaje es uno de los más importantes de mi vida”, escribió, acompañando la publicación con una foto en la que sostenía una prueba de embarazo positiva y la primera ecografía de su bebé. La influencer, quien ha compartido abiertamente muchos aspectos de su vida personal, confesó que siempre tuvo miedo de ser madre antes de encontrar el amor de su vida: “Honestamente pensé que nunca… estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida @ignaciobaladan”.

Ignacio, por su parte, no dudó en expresar sus sentimientos a través de un tierno mensaje: “Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré”. Sus palabras dejaron claro que el bebé es el fruto de una relación sólida y llena de amor, un amor que ambos han estado construyendo desde que se conocieron.

Natalia, quien cuenta con más de 9,6 millones de seguidores en Instagram, se ha ganado el cariño del público no solo por su carisma, sino también por su capacidad para conectar con sus seguidores a un nivel más personal. La noticia de su embarazo no fue la excepción, y las reacciones no se hicieron esperar. Amigas cercanas como Luisa Fernanda W., esposa del cantante Pipe Bueno, compartieron su alegría: “¡Qué bendición tan grande! Felicitaciones, todo el amor y las bendiciones del mundo para esa familia que están conformando”.