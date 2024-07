Sharon Stone perdió 18 millones de dólares tras sufrir derrame cerebral en 2001

Sharon Stone amasó una amplia fortuna gracias a su talento para la escena. Sin embargo, en el 2001, con 43 años, sufrió un derrame cerebral que le dejó grandes consecuencias para afrontar y una de ellas fue una pérdida de 18 millones de dólares, que por supuesto no contribuyó a su recuperación emocional.

El impacto financiero y personal de la actriz la imposibilitó durante largo tiempo para que pudiera continuar su carrera y recuperar su patrimonio, sus ingresos disminuyeron cuando tuvo que pagar gastos médicos en medio de la vulnerabilidad que tenía por no poder trabajar.

“Me desangré del cerebro durante nueve días, así que mi cerebro estaba desplazado hacia la parte delantera de mi cara. No estaba colocado en mi cabeza donde estaba antes. Y mientras eso sucedía, todo cambió”, confesó la actriz en diálogo con The Hollywood Reporter.

También agregó cómo tuvo que adaptarse a su nuevo estilo de vida: “Mi sentido del olfato, mi vista, mi tacto. No pude leer durante un par de años. Las cosas se estiraban y veía patrones de colores”, haciendo referencia a que de ese modo tuvo que iniciar nuevamente con su carrera para recuperar su pérdida económica.

“Decidí estar presente y dejarme llevar. Decidí no aferrarme a estar enferma ni a la amargura o la rabia. Si muerdes la semilla de la amargura, nunca te abandona. Pero si mantienes la fe, aunque esa fe sea del tamaño de un grano de mostaza, sobrevivirás”, puntualizó la actriz sobre la resiliencia en los momentos en los que no solo la salud física está comprometida, sino también la emocional.

Pero las finanzas, aunque no lo son todo, también son importantes para que el ser humano surja, algo que la actriz no pasó por alto en ningún momento: “Tenía 18 millones de dólares ahorrados gracias a todo mi éxito, pero cuando vi mi cuenta bancaria, todo había desaparecido. Mi refrigerador, mi teléfono... todo estaba a nombre de otras personas. No tenía dinero”, mencionó.

“Perdí mi lugar en el negocio. Era como la estrella de cine más sexy, ¿sabes? Era como si la señorita princesa Diana y yo fuéramos tan famosos, y ella murió y yo tuve un derrame cerebral. Y nos olvidaron. Te encuentras al final de la fila en tu negocio, como yo. Tienes que descubrirte a ti mismo de nuevo”, concluyó.