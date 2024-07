Actriz de 'El Señor de los Cielos' rompe en llanto y acusa a su madre de haberle robado todo su dinero

La actriz y cantante mexicana rompió en llanto a través de sus redes sociales, en las que además de dejar expuesta su salud emocional indicó que su madre la ha estado exprimiendo y manipulando desde temprana edad. Gala Montes nació el 4 de agosto de 2000 en Ciudad de México y comenzó su carrera en la actuación desde muy joven, participando en telenovelas y series de televisión como "La mexicana y el güero" y "El Señor de los Cielos".

Montes ganó popularidad por su papel de "Luz Marina 'Luzma' Guerrero Martínez" en la telenovela "En Tierras Salvajes" y "Regina Montes" en la serie "Mi familia perfecta". Además de su carrera en la actuación, también ha incursionado en la música, lanzando varios sencillos que han sido bien recibidos por el público.

Parte de su trayectoria artística ha sido administrada por su madre, Crista Montes de Oca, quien hasta hace poco fungió como su manager hasta el momento en que Gala tomó la decisión de expresarle que quería independizarse de ella, algo que la actriz venía pensando desde hace bastante tiempo cuando empezó a padecer una ansiedad y depresión, que se acrecentaron cuando ella no vio los resultados financieros del trabajo de toda su vida.

“Eso le dolió, mi mamá está loca, está mal. Se quiere quedar con todo mi dinero, estoy cansada de que me esté manipulando y extorsionando porque lleva ocho meses haciéndolo. Yo trabajo desde los 6 años y debí decirle desde hace mucho: ¿Dónde está mi dinero de todo el tiempo que he trabajado?”, describió Gala

Según el relato de la actriz, al expresarle la decisión a su madre ella no lo tomó para nada bien e intentó manipular la situación victimizándose. “Me molesta que mi mamá se esté haciendo la víctima cuando aquí la maldita víctima soy yo. Ella es la culpable de mi ansiedad y mi depresión, de que me quiera matar”, confesó con lágrimas en los ojos.

Gala dijo que su progenitora no cumplió ningún papel de madre y se encargó fue de malgastar su dinero haciéndola sentir explotada, por lo que le solicitó que no vuelva a buscarla.

“Yo no voy a seguir manteniendo la casa, yo no voy a seguir manteniéndote a ti, yo no voy a seguir pagando tus operaciones, todas tus cosas porque estoy hasta aquí. Porque tengo depresión porque me quiero matar, porque llevo una vida de un señor de 53 años y quiero vivir mi vida y quiero vivirla lejos de ti”, concluyó la actriz.

Crista Montes de Oca, mamá de Gala Montes, respondió a las acusaciones que hizo la actriz de 23 años en las que además dio a conocer que están distanciadas desde hace nueve meses.

“Tengo mensajes de cómo me habla la señorita, tengo videos de cómo me pegó. Estoy viendo que la mitad de lo que dice es mentira, está exagerando todo y ojalá lo haga legal. Tengo videos de cómo me sacó de la casa”, dijo la madre de Gala Montes.