Shia LaBeouf recibe el sacramento de la Confirmación y se prepara para ser diácono

Shia LaBeouf prometía convertirse en el sucesor de actores como Tom Cruise, Bruce Willis, Johnny Depp o Harrison Ford. Sin embargo, en el pico de su carrera, el talentoso intérprete fue arrastrado por una espiral de escándalos y acusaciones que terminaron mermando su carrera. Ahora tras años de controversia, el actor parece haber encontrado en la religión católica su razón de ser.

El protagonista de "Transformer” de 37 años ha sido recibido con los brazos abiertos por la iglesia católica y según información publicada por la revista People, está considerando convertirse en diácono. El pasado fin de semana, LaBeouf recibió el sacramento de la confirmación, así lo anunció la orden de los Franciscanos Capuchinos de la Provincia de América Occidental en su perfil de Facebook.

"Shia LaBeouf, conocido por su increíble talento y pasión en la industria del entretenimiento, se ha embarcado en un profundo viaje espiritual que lo ha llevado a abrazar las enseñanzas de la Iglesia Católica", escribió el grupo. "Su decisión de entrar plenamente en la Iglesia es un testimonio de su sincero deseo de crecer en su relación con Dios y vivir los valores del Evangelio".

La Agencia Católica de Noticias informó que la confirmación de LaBeouf tuvo lugar el domingo pasado en la parroquia Old Mission Santa Inés en Solvang, California. El padrino de confirmación del actor le dijo al medio que LaBeouf ha declarado que tiene la intención de convertirse en diácono de la iglesia "en algún momento en el futuro".

Alexander Rodríguez, fraile capuchino de la orden Franciscana y quien sirvió como padrino de la confirmación del actor, señaló que LaBeouf ha estado contemplando convertirse en diácono desde que hizo la película "Padre Pío" en 2022. LaBeouf interpretó al sacerdote italiano del siglo XX Francesco Forgione en el filme y pasó un tiempo en esa parroquia de California preparándose para el papel.

El actor ha dicho en varias entrevistas que se sintió atraído por el catolicismo en medio de su adicción al alcohol y las dificultades en su vida personal, incluida una demanda presentada en diciembre de 2020 por su exnovia FKA Twigs, quien acusó a LaBeouf de agresión sexual, agresión a secas y angustia emocional, aparte de "abuso implacable".

LaBeouf dijo que el fraile Rodríguez y otros miembros de la iglesia en California lo habían ayudado a interesarse en las enseñanzas de la iglesia mientras se preparaba para su papel en el Padre Pío.

En 2014, LaBeouf le dijo a la revista Interview que se sumergió en el cristianismo mientras hacía su película Fury de 2014, en la que interpretó a un soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. "Encontré a Dios haciendo “Furia”. Me convertí en un hombre cristiano, y no de una manera muy real", dijo en ese momento. "Podría haber dicho las oraciones que estaban en la página. Pero fue algo real lo que realmente me salvó".

*Con información de www.people.com*