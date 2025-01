El Superman de 'Smallville”' Tom Welling, fue arrestado por conducir ebrio

De acuerdo con el informe policial de la Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou, el actor de 47 años, fue arrestado en el estacionamiento de un restaurante Arby’s poco después de la medianoche. Según TMZ, el actor tenía un nivel de alcohol en sangre igual o superior a 0.08%, el límite legal en el estado de California.

Tras ser fichado por un delito menor, Welling fue puesto en libertad unas horas después sin necesidad de pagar fianza. La ficha de ingreso, obtenida por The New York Post, lo describe con barba incipiente, cabello corto y un peso de 240 libras (108 kilos).

Hasta el momento, ni el actor ni sus representantes han emitido declaraciones sobre el incidente. Horas antes de su detención, Welling había compartido un emotivo mensaje en Instagram para su esposa, Jessica Rose Lee, con quien está casado desde 2019 y tiene dos hijos.

Te puede interesar: Los Jonas Brothers regresan a Disney+ con una película navideña tras 15 años de ausencia

Te puede interesar: Selena Gómez responde con ironía tras llamado a su deportación por político republicano

“¡Feliz cumpleaños a nuestro ángel que hace realidad nuestros sueños e inspira aún más! Te amamos hasta la luna y de regreso”, escribió el actor junto a varias fotografías familiares.

Welling y su familia residen en Yreka, una pequeña ciudad cerca de la frontera entre California y Oregón, donde poseen un rancho. En entrevistas previas, el actor ha mencionado que disfruta de la vida en contacto con la naturaleza y los caballos.

Tom Welling saltó a la fama con Smallville (2001-2011), serie que exploró los años de juventud de Clark Kent antes de convertirse en Superman. Su interpretación le dio reconocimiento mundial y abrió paso a una carrera en cine y televisión.

Participó en películas como Cheaper by the Dozen, The Fog y Draft Day, además de tener papeles en series como Lucifer, Batwoman, Judging Amy, Professionals y The Winchesters.

Recientemente, Welling expresó interés en volver a interpretar a Superman. En una entrevista con Comicbook, reveló que su hijo le hizo darse cuenta de lo icónico que sigue siendo su papel.

“El único disfraz que no tenemos en casa es el de Superman”, comentó. “Le pregunté a mi hijo por qué y me dijo: ‘Porque ya está tomado… ¡por ti!’”. Esta anécdota lo llevó a considerar la posibilidad de regresar al personaje si se presenta la oportunidad adecuada.

Aunque Welling ya volvió brevemente a su papel en Crisis en Tierras Infinitas, donde su versión de Clark Kent había renunciado a sus poderes, los fanáticos siguen especulando sobre su posible regreso al universo de DC