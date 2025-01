Los Jonas Brothers regresan a Disney+ con una película navideña tras 15 años de ausencia

El trío musical, compuesto por Kevin, Joe y Nick, ha anunciado su nuevo proyecto: una película navideña exclusiva para Disney+ que se estrenará en la temporada de fiestas de 2025. Este regreso marca un hito en la historia del grupo, que fue lanzado al estrellato por la misma plataforma que los vio crecer.

La película, cuyo título provisional es Jonas Brothers Christmas Movie, contará la historia de los tres hermanos intentando viajar de Londres a Nueva York para pasar la Navidad con sus familias. Sin embargo, el viaje no será fácil, ya que enfrentan una serie de obstáculos que pondrán a prueba no solo su determinación, sino también su espíritu navideño. El tono de la película será ligero y cómico, siguiendo el estilo que caracterizó a sus proyectos anteriores.

Jessica Yu, conocida por su trabajo en This Is Us y Quiz Lady, será la directora del filme, mientras que los mismos Jonas Brothers estarán involucrados en la producción, junto a Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan. La música jugará un papel crucial en el proyecto, con el nominado al Grammy Justin Tranter encargado de la producción musical y la composición de canciones originales.

El anuncio fue hecho en un divertido video promocional transmitido en Good Morning America el 28 de enero de 2025. En el clip, los tres hermanos aparecen frente a una puerta decorada con motivos navideños, replicando la famosa escena de Love Actually. En un momento cómico, Joe Jonas lee un cartel, pero es rápidamente interrumpido por Nick, quien finalmente anuncia: “Disculpa las molestias. Estamos preparando una película de Navidad que se estrenará en esta temporada de fiestas”. Además, los hermanos compartieron su entusiasmo en redes sociales con un emoji de Santa Claus y el mensaje “La Navidad llegó temprano”, generando gran emoción entre sus seguidores.

La relación de los Jonas Brothers con Disney comenzó a finales de los 2000, cuando firmaron con Hollywood Records, el sello discográfico de la compañía. A partir de ahí, su éxito musical los catapultó a la televisión, convirtiéndose en figuras de Disney Channel. En 2008, protagonizaron Camp Rock junto a Demi Lovato, una película que se convirtió en un éxito de culto entre los adolescentes, seguido por la secuela Camp Rock 2: The Final Jam en 2010.

Su presencia en Disney Channel no solo se limitó a las películas. También protagonizaron la serie Jonas (2009-2010), en la que interpretaron versiones ficticias de sí mismos, y el documental Jonas Brothers: Living the Dream, que llevó a los fanáticos tras bastidores de su gira When You Look Me in the Eyes.

Después de un descanso en su carrera en 2013, los Jonas Brothers sorprendieron a todos en 2019 con su regreso a la música, estrenando el éxito Sucker, que debutó en el puesto número uno del Billboard Hot 100, seguido de su álbum Happiness Begins.

Este 2025 ha sido un año clave para el trío. Además del anuncio de la película navideña, lanzaron un nuevo sencillo junto al DJ Marshmello y están preparando una nueva gira mundial. Durante Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2025, los hermanos brindaron una actuación especial de Play My Music de Camp Rock, recordando a los fanáticos su legado en Disney Channel y dejando claro que su conexión con la plataforma sigue más viva que nunca.