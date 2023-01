¿Cómo surgió el baile viral de 'Merlina' que arrasa en TikTok

Desde que se estrenó en el mes de noviembre, Merlina ha sido la sensación de Netflix, colocándose como uno de los contenidos más vistos a nivel global. La espectacular interpretación de Jenna Ortega está haciendo bailar a millones de fanáticos con un inusual baile que está arrasando en las redes sociales.

Merlina o Wednesday para los países angloparlantes es una producción desarrollada por el director Tim Burton e inspirada en los cómics originales de Los locos Addams. Uno de los momentos de la serie que más enganchó a la audiencia fue el extraño baile de Jenna Ortega. Pero, ¿cómo se originó?

La escena forma parte del cuarto episodio de la serie titulada "Qué noche la de ese día" y en ella, Merlina sorprende a todos con una coreografía de la canción Goo Goo Muck, de la banda The Cramps, durante el baile del colegio. Al ritmo de unos pasos prohibidos y muy originales, la protagonista de la serie intenta cautivar a Taylor, su pareja de la noche.

Y aunque muchos podrían pensar que la coreografía es obra del director o de un profesional del baile, lo cierto es que la autora de los pasos ha sido la propia Jenna Ortega.

“Me sentí muy insegura sobre esto”, admitió la actriz de 20 años en un video de los detrás de escenas. “Yo misma coreografié eso y creo que es muy obvio que no soy bailarina ni coreógrafa”, añadió en referencia a la inspiración que tomó de artistas y clubes góticos de los años 80 para crear ella misma el baile.

A pesar que la escena se volvió tendencia en redes sociales, recientemente, Jenna, fue duramente criticada al confesar que puso en peligro al elenco por una irresponsabilidad de su parte, y es que durante una reciente entrevista, la actriz reveló que tenía COVID cuando filmó esta escena: ‘Sí, me desperté y, es raro, nunca me enfermé y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Me sentí como si me hubiera atropellado un carro... Me estaban dando medicina entre toma y toma porque esperaba el resultado positivo’.

Tras las críticas, MGN, productora encargada del proyecto salió al paso señalando que se siguieron con los protocolos estrictos de COVID, y una vez que se confirmó la prueba positiva, la producción retiró a Jenna del set.

Aunque fue muy aplaudida por todos sus compañeros de reparto, Ortega se sinceró y confesó que fue todo un reto para ella realizar la escena, una de las más difíciles que le tocó grabar, según dijo.

La coreografía ha ganado tanta popularidad en TikTok que hasta la propia Lady Gaga la ha replicado, pero la cantante lo ha hecho muy a su estilo, utilizando de fondo una de sus propias canciones: "Bloody Mary", una versión que sube como la espuma en la red social.

*Con información de www.glamour.mx/AlejandraRodríguez*