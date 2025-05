Tom Cruise fue descartado para Titanic por ser 'demasiado grande'

En el competitivo universo de Hollywood, una decisión de casting puede sellar la suerte de una película. Y pocas elecciones han sido tan decisivas, y polémicas en retrospectiva, como la que tomó James Cameron al descartar a Tom Cruise para el papel de Jack Dawson en Titanic. La razón: era demasiado “grande”, en todos los sentidos.

Cruise, entonces en la cima de su carrera gracias a éxitos como Misión Imposible (1996) y Jerry Maguire (1996), expresó su interés por protagonizar el ambicioso proyecto de Cameron. Sin embargo, lo que parecía una fórmula infalible de éxito, una superestrella liderando una superproducción épica, se convirtió en un rotundo “no” del director.

Durante la preproducción de Titanic, Cameron sabía que no bastaba con un rostro famoso. Quería contar una historia de amor marcada por la juventud, la pureza y la tragedia, ambientada en una de las catástrofes marítimas más recordadas del siglo XX.

“El casting no era solo una cuestión técnica, sino emocional”, explicó Cameron en entrevistas recogidas por Sensacine. “La química entre los protagonistas era crucial”, afirmó, añadiendo que buscaba actores que pudieran encarnar no solo el romance, sino también la inocencia de dos jóvenes atrapados por el destino.

Cuando el agente de Tom Cruise se acercó a Cameron para transmitirle el interés del actor en el papel de Jack, el director no dudó en considerar la posibilidad. “A él le habría encantado interpretar a Jack”, admitió Cameron, según recoge Far Out Magazine.

Pero rápidamente supo que no funcionaría. “Habría tenido que cambiarlo todo” En declaraciones a Movieline, James Cameron fue contundente: “Entonces habría sido Tom Cruise, que tiene unos 35 años, enamorado de una chica de 17”, explicó. Esa diferencia de edad, Cruise había nacido en 1962, mientras que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio nacieron en 1975 y 1974, respectivamente, habría desvirtuado el corazón de la historia.

Para el cineasta, Titanic no era solo una película sobre un barco que se hunde. Era una historia sobre “la masacre de la inocencia”, como él mismo la definió. “Hay algo muy puro e inocente en estos chicos. Ella tiene 17 años, él 19, hay una inocencia en eso”, enfatizó Cameron.

Con Cruise, la narrativa se habría desviado. La presencia de un actor consagrado, con un aura de estrella madura, habría eclipsado el relato romántico juvenil que definió el fenómeno global que fue Titanic.

Entre otros nombres que se barajaron para el papel de Jack estuvieron Matthew McConaughey, Christian Bale y Paul Rudd, pero ninguno logró capturar lo que Cameron buscaba hasta que apareció Leonardo DiCaprio. Su interpretación, sumada a la química instantánea con Kate Winslet, fue tan poderosa que se convirtió en la base emocional de la película.

DiCaprio, entonces con solo 22 años, aportó la energía, el encanto juvenil y la vulnerabilidad que necesitaba Jack Dawson. Winslet tenía 21. Juntos, lograron lo impensable: llevar una historia de amor ficticia al corazón mismo de una tragedia histórica y convertirla en un fenómeno cultural.

El solo ejercicio de imaginar a Cruise como Jack hoy resulta desconcertante. Su historial como protagonista de películas de acción habría modificado completamente la esencia de Titanic. “Su presencia habría sido más adecuada para un filme centrado en él”, reflexionó Cameron. Pero Titanic no era una película sobre un solo hombre. Era sobre el amor imposible, la juventud truncada y la pérdida colectiva.