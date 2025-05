Karol G rompió el silencio y reveló que un poderoso empresario la acosó sexualmente

En su recién estrenado documental “Mañana será bonito”, la artista colombiana reveló por primera vez un episodio de acoso sexual que vivió en sus inicios y que la llevó a abandonar temporalmente su carrera cuando apenas era una adolescente.

El documental, estrenado el 8 de mayo, ofrece un recorrido íntimo por la vida de Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, desde sus sueños de infancia hasta su consagración como una de las artistas más importantes de la música latina. Pero fue una escena en particular la que estremeció a su audiencia: su testimonio sobre un intento de abuso por parte de un reconocido empresario del medio, cuando ella tenía apenas 16 años.

“Era un gran empresario y nos empezó a hablar de un proyecto impresionante que iba a pasar conmigo”, contó Karol G en el documental, recordando la etapa en la que se trasladó a Bogotá para buscar oportunidades en la industria. Fue entonces cuando un representante, cuyo nombre prefirió omitir, se ofreció a impulsar su carrera como manager.

Lo que comenzó como una promesa profesional pronto tomó un giro inesperado. Según relató la cantante, el empresario la invitó a una reunión para celebrar su cumpleaños. Ella, sola en la capital y confiando en quien consideraba un mentor, aceptó. “Cuando yo llego a su casa, y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo por mí”, narró.

Karol G reveló que el hombre, que tendría entre 45 y 50 años en ese momento, intentó presionarla emocional y profesionalmente para que iniciaran una relación. “Me dijo que si no teníamos ninguna relación amorosa, mi proyecto musical no iba a prosperar”, relató con franqueza. “A mí se me rompió el corazón porque yo decía como ‘toda mi ilusión y mi sueño me lo estás condicionando’”.

Tras el intento de chantaje, la joven artista decidió abandonar la música sin explicarles a sus padres lo ocurrido. “Solo les dije que ya no quería seguir, que no quería cantar más”, confesó. Su testimonio arroja luz sobre los riesgos y abusos a los que muchas mujeres se enfrentan en industrias dominadas por estructuras de poder desiguales.

“Lastimosamente, en las grandes industrias, las mujeres tienen que soportar cosas horribles”, lamentó Karol G en un momento del documental, visiblemente conmovida. Más allá del impacto emocional de su revelación, Karol G se posiciona hoy como una voz clave en la denuncia de violencias sistemáticas en la música y el entretenimiento. Su decisión de hablar públicamente no solo visibiliza una problemática histórica, sino que también representa un acto de valentía que podría motivar a otras víctimas a alzar la voz.

La artista no dio más detalles sobre la identidad del agresor ni si se tomaron acciones legales en su momento, pero el simple hecho de compartir su historia marca un antes y un después en su narrativa pública.

“Mañana será bonito”, disponible desde el 8 de mayo, no solo celebra los logros de una de las máximas exponentes del reguetón. También es un poderoso testimonio sobre las batallas personales, los silencios impuestos y la fuerza que se necesita para transformar el dolor en arte.