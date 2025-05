Amber Heard dio a luz gemelos a tres años de perder juicio contra Johnny Depp

En un mensaje lleno de gratitud y empoderamiento, Heard reflexionó sobre su camino como madre soltera y los desafíos que enfrentó para llegar hasta aquí.

A sus 39 años, Amber Heard, conocida por su papel en Aquaman, anunció en su cuenta de Instagram el nacimiento de sus gemelos, Agnes y Ocean. “El Día de la Madre de 2025 será inolvidable”, escribió el 11 de mayo. “Este año estoy eufórica por celebrar la finalización de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy les comparto oficialmente la noticia de que les di la bienvenida a mis gemelos a la familia Heard. Mi hija Agnes y mi hijo Ocean me llenan las manos (y el corazón)”.

La actriz ya era madre de Oonagh Paige Heard, nacida en 2021 a través de gestación subrogada. En ese entonces, Heard había mantenido el nacimiento de su hija en estricta privacidad durante casi tres meses antes de hacer el anuncio público. “Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo”, publicó en julio de 2021. “Quería hacerlo a mi manera. Ahora comprendo lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en uno de los aspectos más fundamentales de nuestro destino de esta manera. Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna”.

Al compartir ahora la llegada de sus gemelos, Heard rememoró aquel primer momento transformador: “Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre”, escribió. “Pensé que no podría rebosar de alegría. ¡Pues ahora estoy rebosante de alegría! Convertirme en madre sola y en mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida”.

La actriz, que ha vivido fuera del ojo público desde el mediático juicio con su exesposo Johnny Depp que finalizó en 2022, ha estado residenciada en Madrid, España, donde encontró un espacio de tranquilidad para enfocarse en su rol de madre. En una entrevista de 2022 con Today, Heard expresó su deseo de vivir una maternidad plena: “Puedo ser mamá”, le dijo a Savannah Guthrie. “A tiempo completo, ¿sabes? Donde no tengo que lidiar con llamadas y abogados”.

El proceso no ha sido sencillo. Heard confesó que compartir públicamente sus decisiones familiares no fue algo que quisiera hacer, sino que sintió la presión de tener que tomar el control debido a su carrera. “Una parte de mí quiere afirmar que mi vida privada no es asunto de nadie”, escribió. “También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar las riendas de esto”.

Según declaró su representante a E! News en diciembre pasado, la actriz se encontraba ampliando su familia, aunque en ese momento decidieron no divulgar detalles: “Aún es muy pronto en el embarazo, así que comprenderán que no queremos entrar en muchos detalles en esta etapa”, dijeron. “Basta con decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige”.

En su mensaje más reciente, Heard concluyó con palabras de empatía y solidaridad hacia otras madres: “Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto con responsabilidad y consideración. A todas las mamás, dondequiera que estén hoy y como sea que hayan llegado hasta aquí, mi familia ideal y yo celebramos con ustedes. Con cariño, siempre, A x”.