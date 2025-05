Amores imposibles de Val Kilmer: de Cher a Angelina Jolie, pasiones que dejaron huella

Val kilmer también vivió una vida sentimental llena de romances apasionados, mujeres influyentes y rupturas inolvidables. A lo largo de su carrera, el actor construyó una reputación de galán irresistible, aunque en sus últimos años eligió la soledad como compañera.

Fallecido esta semana a los 65 años, el intérprete de icónicos personajes como Iceman en Top Gun y Jim Morrison en The Doors, deja tras de sí un legado artístico poderoso y una lista de relaciones sentimentales con algunas de las mujeres más admiradas de Hollywood. Estas historias no solo moldearon su vida personal, sino que también influyeron en su carrera, sus emociones y sus decisiones.

Cher

Todo comenzó con Cher, la icónica cantante y actriz con quien Val Kilmer vivió uno de los romances más significativos de su vida. Se conocieron en una fiesta en los años 80 y, a pesar de la diferencia de edad, él tenía unos 22 años y ella 35, surgió una conexión intensa. “Nos hicimos amigos porque nos reíamos de lo mismo constantemente”, recordó Cher en PEOPLE en 2021. “Estábamos locamente enamorados y reíamos histéricamente”.

La relación terminó por las fuertes personalidades de ambos. “Ambos éramos machos alfa y ninguno de los dos iba a ceder”, explicó ella. Sin embargo, la amistad perduró. Cuando Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2015, Cher lo acompañó durante su recuperación. Él mismo reveló en sus memorias I’m Your Huckleberry que, en una emergencia médica en casa de la artista, fue ella quien lo asistió hasta que llegó la ambulancia.

Durante los años 80 también mantuvo un breve romance con Ellen Barkin, reconocida por su papel en Sea of Love. Aunque la relación fue corta, Kilmer la evocaba con ternura. “Si alguna vez tienes la oportunidad de tocar el cabello de Ellen con su consentimiento, valdrá la pena la mirada que te dará”, escribió en su libro. El propio actor admitió que su incapacidad para comprometerse fue determinante: “Sin duda se debió a mis preocupaciones incontrolables y mi negligencia”.

Joanne Whalley

En 1987, Kilmer conoció a la actriz británica Joanne Whalley durante el rodaje de Willow. Para conquistarla, llevó a su entonces novia al set con la esperanza de despertar celos en Whalley. El plan funcionó: se casaron en 1988 y tuvieron dos hijos, Mercedes (1991) y Jack (1995). Pero el matrimonio no sobrevivió. “Me enteré de su decisión mientras veía CNN en Irlanda”, contó en sus memorias sobre el devastador momento en que supo del divorcio. El proceso fue considerado uno de los más costosos de Nuevo México en su época.

Cindy Crawford

Ya divorciado, Kilmer encontró consuelo en los brazos de la supermodelo Cindy Crawford. Estuvieron juntos por dos años, y él jamás ocultó la devoción que sentía. “Oh, Dios, amé a Cindy y seguía amándola”, confesó. “Pensaba que podría haber muerto de amor porque su encanto era simplemente demasiado para soportarlo”. No obstante, las diferencias de ritmo entre ambos fueron insalvables. “Ella siempre estaba en movimiento, mientras que yo quería que estuviera presente”, explicó al The Guardian en 2005.

Jaycee Gossett

En 1998, inició una relación más reservada con la productora Jaycee Gossett. En una publicación de 2018 en Twitter, Kilmer recordó una fotografía con ella y el expresidente Bill Clinton: “Aquí está mi novia Jaycee y mi mejor amigo en ese entonces. Por algún motivo me invitaban frecuentemente a la Casa Blanca en ese entonces”.

Daryl Hannah

La relación más dolorosa para Kilmer fue con Daryl Hannah. Comenzaron a salir en 2001 tras conocerse durante el rodaje de In God We Trust. Compartieron eventos de gala y escapadas al rancho del actor en Nuevo México. “He sufrido desamores, pero el de Daryl fue el más doloroso de todos”, escribió. Cuando Hannah se casó con Neil Young en 2018, Kilmer bromeó con melancolía: “Neil Young, siempre me caíste bien, pero ahora me temo que te odio”.

Angelina Jolie

El último gran amor de Kilmer fue Angelina Jolie. Se conocieron en 2004 mientras filmaban Alexander, donde interpretaron a los padres de Alejandro Magno. Él confesó que convenció al director Oliver Stone de añadir escenas románticas entre sus personajes: “Que tuvieran flashbacks de enamorarse el uno del otro y asaltar el castillo con pasión, antes de volverse el uno contra el otro”, reveló.

Su fascinación por Jolie fue evidente: “No podía esperar para besar a Angie, comprarle un jet Gulfstream y pintar un V+J en arcoíris en la cola de la avioneta”, escribió. Aunque su historia no floreció, su admiración por ella persistió: “Cuando la gente me pregunta cómo es, respondo que es como otras mujeres y otras superestrellas, solo que más. Más increíble, más sabia, más trágica, más mágica, más aterrizada”.

En un extracto de su libro publicado en abril de 2020, Val Kilmer confesó que llevaba dos décadas sin pareja formal. “No he tenido una novia en 20 años. La verdad es que me siento solo parte de cada día”. En sus reflexiones finales, explicó su admiración por las mujeres: “Siempre he creído que ellas son más interesantes que los hombres. Quizá es por eso que siempre nos hemos llevado bien. Nosotros somos grandes elefantes y ellas son mariposas”.

Val Kilmer vivió intensamente dentro y fuera de las pantallas. Su historia no es solo la de un actor talentoso, sino la de un hombre que amó sin reservas, que sufrió, que aprendió y que dejó huella en quienes lo conocieron. Los amores de su vida, desde Cher hasta Angelina Jolie, formaron parte de su identidad tanto como sus papeles en el cine. Y aunque eligió la soledad en sus últimos años, el eco de esas relaciones continúa vivo en su memoria, en sus palabras y ahora en su legado eterno.