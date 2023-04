¿Sigue internado? Ezra Miller desaparecido a pocos días del estreno de “The Flash”

A pesar de las grandes expectativas que levanta The Flash, el filme de Warner Bros se ve inevitablemente inmersa en la controversia en torno a su protagonista Ezra Miller, que en los últimos meses ha enfrentado una espiral de escándalos que podría pasarle factura en la taquilla a la película. Aun así, Warner decidió seguir adelante con el proyecto con Miller en el papel del velocista escarlata.

El pasado lunes durante el panel de Cinemacon, Warner Bros realizó la primera proyección pública de la nueva película en solitario ‘’The Flash’’, pero lo hizo solo para dueños de cines y algunos miembros de la prensa. Como era de esperarse, el gran ausente fue su protagonista, Ezra Miller, algo que no pasó desapercibido por el largo tiempo que lleva desaparecido.

En medio de todos los escándalos con actores de Hollywood, Warner Bros podría ser un estudio maldito. Toda la situación relacionada con el actor ‘no binario´ ha alcanzado un punto de no retorno que está dejando a la compañía cinematográfica con muy pocas opciones sobre el estreno de “The Flash”.

El filme ha sufrido idas y venidas durante todo el rodaje por al menos 5 años con Ezra Miller siendo la parte más escandalosa de todos estos problemas. Al principio, el actor decidió hablar directamente con los directores del estudio para dejarles saber que los dos incidentes ocurridos en Hawaii en el 2020, estaban bajo control y disculparse. Pero el más reciente escándalo que protagonizó fue lo que hizo que todo colapsara.

En junio 2022 se destaparon una serie de acusaciones en contra de Miller que hicieron que el actor eliminara su Instagram y desapareciera, manteniendo hasta ahora un perfil muy bajo.

A la par de esto, Miller compartió un último comunicado antes de desaparecer donde declaró que estaba comenzando un tratamiento por problemas relacionados con su salud mental y también emitió una disculpa.

"Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo", dijo Miller en su comunicado. "Quiero disculparme con todos los que se han alarmado y molestado con mi comportamiento anterior. Estoy comprometido a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida".

Ezra Miller se enfrenta a una larga lista de procesos judiciales por delitos y aún está pendiente a ver cómo evoluciona la carrera del actor, que hasta la fecha se ha salvado de ser cancelado y sigue colgando del hilo ante el próximo estreno de The Flash.

Hasta el momento, el director de la película Andy Muschietti aseguró que no tiene intenciones de echar hacia atrás el proyecto que les costó unos doscientos millones de dólares. Sin embargo, el día que se realizó la proyección la prensa se empezó a cuestionar la ausencia de Ezra a lo que Muschietti solo dijo que Miller regresó al camino del bien, pero no dio detalles sobre su regreso a pantallas en alguna próxima secuela de The Flash o si continuaría dándole cara al personaje.

“Ezra está mejor ahora. Esperamos que se recupere. Está haciendo lo necesario para recuperarse. Está lidiando con problemas de salud mental, pero está bien. Hemos hablado no hace mucho, y está comprometido con su recuperación”, aseguró Andy Muschietti.